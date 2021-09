O festival Culturbán volve a Lugo cunha nova obra no aparcadoiro municipal do Seminario

O festival Culturbán enche de arte e cor as rúas de Lugo na súa segunda edición. Entre os participantes desta ocasión atópase o recoñecido muralista Miguel Peralta como encargado de realizar un mural no aparcadoiro municipal do Seminario.

Esta nova obra realízase empregando cores próximas á contorna o que promove, en palabras da edil de Cultura Maite Ferreiro, "unha mellor integración entre a intervención artística e a contorna".

O fin desta iniciativa é mellorar a imaxe de Lugo e converter a cidade "nun lugar vangardista, participativo e amable" empregando unha fórmula "de interacción global coa cidade e cos seus barrios", como salientan dende o goberno local.