O Concello prepara un plan de tráfico para facilitar a construción da rotonda de San Eufrasio

O tenente de alcalde e responsable da área de Mobilidade e Infraestruturas, Rubén Arroxo, deu conta este mércores dos avances realizados de cara á construcción da rotonda de San Eufrasio. Así, explicou que o persoal do seu departamento está a traballar nun plan de tráfico alternativo que permita á veciñanza acceder ás rúas afectadas polas obras sen interferir co desenvolvemento dos traballos.

Arroxo avanzou que a área de Mobilidade estima o inicio das obras durante o mes de marzo, e explicou que "mellorarase o funcionamento deste cruce, eliminando un dos puntos negros máis importantes da cidade". A execución da rotonda foi adxudicada por 107.871,50 euros á empresa Ovisa Pavimentos y Obras SL, que terá un prazo de execución de seis meses.

"Desde a chegada do BNG ao goberno municipal fixemos da actuación en San Eufrasio un dos eixos de traballo da área de Mobilidade e Infraestruturas", declarou Rubén Arroxo, que recordou que o proceso comezou coa solicitude de cesión do vial por parte da Xunta, ao mesmo tempo que se redactaba o proxecto. "Ao realizar ambas xestións de xeito paralelo conseguimos acurtar os prazos, dado que unha vez a Xunta de Galiza executou a cesión do vial, puidemos iniciar o procedemento de contratación, tratando todo o tempo de acurtar os prazos ao máximo posíbel segundo o marcado na legalidade vixente", afirmou o edil nacionalista.