O BNG de Lugo pide ás institucións que reaccionen contra a velutina

O BNG presenta unha moción de urxencia no Concello de Lugo para que se debata no pleno que se celebrará este xoves na que solicita que tanto a administración local como a Xunta tomen medidas para frear a praga da avespa velutina.

Os nacionalistas presentaron esta proposta por mor de que se produciron en Galicia tres mortes na última semana.

O voceiro do bloque no Concello, Rubén Arroxo, deu o pasado semana xoves unha clase práctica diante do consistorio de como facer trampas caseiras para loitar contra a presenza deste insecto de orixe chinés.