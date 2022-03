"Nunca hubo un alcalde en Lugo como Ángel López Pérez, ni volverá a haberlo"

Si se le pregunta cuánto tiempo le llevó escribir este libro sobre el alcalde Ángel López Pérez, contesta: 68 años. Los mismos que tiene él de vida. La explicación la da él mismo. Desde que tiene uso de razón, siempre mantuvo un vivo interés por la Historia y ese cúmulo de conocimientos se reflejan también en este libro, López Pérez, La Mosca Blanca. La ciudad de Lugo en el primer tercio del siglo XX. Pero sacar adelante el libro también le llevó lo suyo, nada menos que cinco años de búsqueda documental, análisis histórico y edición del material.

Después de todo este trabajo que hizo sobre el exalcalde de Lugo Ángel López Pérez, bautizado en 1917 por La Correspondencia de España como La Mosca Blanca, ¿qué conclusión saca de este personaje?

Que era excepcional. Ese apelativo surgió a raíz de un artículo de Leopoldo Romeo y Sanz, titulado Una mosca blanca, publicado en La Correspondencia de España, el 6 de junio de 1917, donde se hablaba de su excepcionalidad como alcalde por el reconocimiento unánime que tenía del pueblo comparándolo con la "satisfactoria extrañeza que seguiría al hallazgo de una mosca blanca". Nunca hubo un alcalde en Lugo como él, ni volverá a haberlo.

¿Cómo consiguió ese carisma?

Los alcaldes que tuvo Lugo en los siglos XVIII y XIX eran unos caciques y López Pérez trabajaba. No era ni de izquierdas, ni de derechas. Fue elegido como liberal quiroguista (de Quiroga Ballesteros), pero en su cabeza estaba solo Lugo. Hizo una gran gestión porque no tenía oposición. Solo asistían a los plenos dos o tres concejales de los veintiséis o veintiocho que había. Nunca había quorum pero los acuerdos se tomaban y el Ayuntamiento suscribía créditos con los que se empeñó hasta los años 70. Tuvo un gran apoyo del contador municipal, Antonio Goy Ulloa —su cerebro económico— porque con un presupuesto de 400.000 pesetas pedía créditos por 2 millones. Por otra parte, Don Ángel no trabajó con ideas propias. Muchos de los proyectos, como el parque Rosalía de Castro y el hospital de Santa María, no salieron de él.

¿Quién estaba detrás?

La localización del hospital la propuso el médico Jesús Rodríguez López, más conocido como Gambetta, como el político francés. Decía que era el sitio mejor porque estaba en vertiente y era sano. Era la época del higienismo, había mucha preocupación por la tuberculosis —a la que se le llamaba la peste blanca— y para tratar a los enfermos se buscaban espacios al aire libre. En estos años, comenzó a hacerse también el proyecto del nuevo instituto de Lugo, el actual Lucus Augusti. En un principio, se pensaba en la rúa Castelao. Incluso se hizo un proyecto del edificio allí, pero este hombre, Jesús Rodríguez López, dijo que esa zona era sombría y fría y propuso que el ensanche de la ciudad se hiciese hacia el sur, donde había terreno y donde se hizo el parque Rosalía de Castro. Esa era una zona saneada y, también por ese motivo, se hicieron allí los centros educativos.

¿Cuántos años fue alcalde?

Su carrera política en el Ayuntamiento comenzó en 1906 como concejal y ejerció como alcalde provisional con Rodrigo de la Peña García, un regidor que nunca iba al Ayuntamiento. Después, Ángel López Pérez gobernó en dos ciclos. El primero, el largo, desde 1913 hasta 1923. Ese año entró la dictadura de Primo de Rivera y defenestró a todos los alcaldes y presidentes de las diputaciones anteriores del mapa. Por lo tanto, Ángel López Pérez tuvo que irse.

¿Cuáles fueron sus logros en ese primer mandato?

Pavimentó la Rúa da Raíña con chapapote, así como el Paseo, que unía los dos cantones. También mejoró el alumbrado de la actual Praza Maior y levantó la fuente que había allí para hacer los jardines, que también hizo en San Fernando y en Santo Domingo. También inauguró el parque Rosalía de Castro e hizo el proyecto del hospital. Puso también alcantarillado y agua corriente.

¿Cuándo fue la segunda etapa en el Ayuntamiento?

Volvió en 1927 y estuvo hasta 1931, cuando tuvo que irse porque los conservadores denunciaron que había hecho trampa en las elecciones municipales, lo que era muy habitual entonces. En esa época, compró los coches de bomberos, acabó el hospital, se planificaron las Casas Baratas y se abre la calle García Abad, comenzando el desarrollo fuera de murallas. Lo peor es que quedó una área de exclusión entre la calle Montevideo y la catedral.

¿Cómo fue la vuelta al Concello?

Volvió porque se lo pidió el "Todo Lugo", que eran los lucenses y constituían un ente. Ángel López Pérez tenía en el bolsillo a los lucenses. Cuando quiso subir el impuesto sobre el vino para construir el hospital, se armó mucho lío y él entonces dijo: "Me voy" y se iba, seguro. Pero, enseguida, la gente reaccionó y le pidió que no se fuese. Y en 1927, la gente lo va a buscar a su casa para que vuelva a la Alcaldía. Incluso lo tratan de "vos", como si estuviesen esperando al Mesías. Le decían "el angelito que nos administra con honradez" y alguno lo llamaba, incluso, "el Mussolini lucense". Él se hizo de rogar pero aceptó diciendo que lo hacía "por el bien del pueblo aunque esto puede acabar con mi vida". Lo querían porque se preocupaba mucho por la gente. Cuando se encareció el precio del pan, decidió hacer una panadería municipal y tenía una gran preocupación "por el elemento obrero", como se decía entonces. A veces, incluso, con un toque un poco paternalista.

¿Cómo era Don Ángel?

Era un hombre de su tiempo, del Regeneracionismo. Por eso, tiró el Arco de Palacio (que unía la catedral con el palacio episcopal) e hizo un boquete en la muralla para abrir la Porta do Hospital. Solo cometió un pecado: no diseñar el Lugo del futuro, y pudo hacerlo. Tenía que haber hecho un Pepri. Desde 1871, cuando Cobreros hizo un Plano de Población hasta 1969, con Fernando Pedrosa, no se hizo una planificación de la ciudad.



¿Fue un animal político?

Fue un trabajador insaciable que le quería a la ciudad y no tenía reemplazo en Lugo.



¿Volvió a la política después?

Fue diputado a las Cortes por la Ceda (derechas). Cuando estalló la Guerra, estuvo un año hospitalizado en Barcelona por unas cataratas y luego se fue a Suiza. Volvió a Lugo un año después y se dedicó a su profesión de abogado.