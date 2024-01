El jefe de Urgencias del Hula repasa qué hacer ante una gripe o infección respiratoria y la actividad del servicio el pasado año.

Ante una infección respiratoria, ¿cuándo hay que ir a urgencias?

Influyen muchas cosas porque las infecciones respiratorias no son iguales para todos. Depende mucho de la edad, de la comorbilidad, de enfermedades que son concomitantes… La gripe no es ahora peor que antes. Es exactamente lo mismo. No hay mayores complicaciones.

¿Cuándo tienes que ir a Urgencias?

Cuando ves que tienes una dificultad respiratoria bastante importante, cuando tienes una fiebre muy alta que no eres capaz de bajarla con paracetamol o antitérmicos.

La gripe no es ahora peor que antes. Es lo mismo y normalmente se puede tratar en casa con antitérmicos, líquidos...

¿Y cuándo ir al PAC y cuando ir a las urgencias hospitalarias?

El PAC es el primer eslabón de la cadena. Uno no tiene por qué ir al hospital si está iniciando un proceso de infección respiratoria. Y luego en el PAC ya deciden si necesita ir al hospital. Una persona anciana, frágil, que tiene otras enfermedades y la gripe, que nota que le cuesta respirar. En ese caso sí que convendría que fuera al hospital. Si tiene una importante dificultad respiratoria, desde luego que sí. Y si es una persona mayor o un paciente frágil o gente con enfermedades añadidas, pues sí, es conveniente que vaya al hospital.

¿Está siendo este un año complicado de gripe o realmente es como todos los inviernos, pero de alguna manera se nos olvida?

Es como todos los inviernos. En todos pasa algo parecido. Es una época en que, claro, aparecen todos estos virus. Quizá después de salir de la pandemia ahora haya más tendencia a acercarse al hospital. Ha aumentado muchísimo la afluencia respecto al año pasado y ya muchísimo más respecto al año 2019.

¿Cuánto ha aumentado?

En 2023 hemos tenido seis mil y pico pacientes más que el año anterior, hemos pasado de los 81.000 de 2022 a 87.000. Eso viene a suponer un mes más de trabajo prácticamente. Seis mil pacientes es el número que solíamos ver de media aunque hay meses con mayor afluencia, como son algunas veces los meses de verano. La verdad es que en 2023 se mantuvo la afluencia por encima de 7.000 en el mes de enero, marzo, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. En diciembre fueron 8.046, muchísimo más de lo que es habitual. Nunca habíamos llegado a cifras tan tremendas.

¿Ese incremento de la afluencia es fruto de la pandemia?

Sí, creo que viene un poco de ahí y también de que en Primaria hay un déficit muy importante de médicos, de enfermeros, de enfermeras, de personal sanitario en general. Las citas se dan para días después y eso hace que la gente vaya a Urgencias porque saben que ahí se la va a atender.

Teniendo en cuenta que en diciembre se pasó de los 8.000 pacientes, ¿cree que el incremento se concentra en la época de infecciones respiratorias o en todos los meses del año va más gente a urgencias, por todos los motivos?

Este año vino más gente a Urgencias por todos los motivos. De hecho, como digo hemos pasado de 7.000 pacientes nueve meses del año. Antes no era así, la media mensual eran 6.000 e incluso teníamos algún mes de 5.000 y pico pacientes, como ocurrió, en el año 22, durante febrero. Pero ahora el incremento es enorme. Creo que también hay que transmitir un mensaje de tranquilidad, en el sentido de que cuando uno tiene tos y fiebre, normalmente eso se intenta curar en casa o en otros medios como el médico de Primaria. No requiere de tratamientos hospitalarios. Se toman antitérmicos, líquidos, se hace reposo... como se hizo toda la vida.

El Sergas estima que ya estamos en el pico de gripe o a punto de entrar, de manera que la semana que viene podríamos llegar a la meseta, ¿tiene esa misma percepción?

De momento hay un incremento diario y sustancial, atendemos por encima de 300 pacientes al día, que es una barbaridad. Si lo comparamos además con hospitales, por ejemplo, como el de Vigo, o incluso A Coruña, con áreas metropolitanas con muchísimos más habitantes y en donde ven 500 y pico pacientes al día, los 300 y pico de Lugo son llamativos. Creo que realmente estamos viendo en proporción más pacientes que cualquier otro hospital. Ojalá el pico se esté produciendo esta semana o se produzca para la siguiente y que en la segunda quincena de enero, estos procesos se estabilicen. En realidad, el porcentaje de ingreso, está en 14 y pico por ciento, o sea que no llegamos ni al 15%.

¿Es bueno ese porcentaje?

Sí, aunque también es verdad que, cuantos más pacientes veas, el porcentaje disminuye. Lo que quiero decir es que el porcentaje de ingresos se mantiene, salvo algunos días con picos importantes, como ocurrió el martes, que hubo cincuenta y tantos ingresos solo en el área médica. Eso es muchísimo.

Suele pasar después de un fin de semana y un festivo, ¿no?

Sí, exactamente. Los lunes son los peores días, los martes continúan siéndolo, y luego el resto de la semana va disminuyendo la afluencia hasta que vuelve a haber un pico el viernes y muchas veces también el sábado.

Y esto se tiene en cuenta para distribuir el personal.

Efectivamente. Se trata de incrementar el número de médicos y enfermeras, pero con la plantilla que tienes. Es un autorrefuerzo, que se hacen de manera voluntaria. Es cierto que la respuesta del personal es muy importante, ya que, por ejemplo, todos los fines de semana están reforzados y durante esta semana todos los días están reforzados también.