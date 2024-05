Élida lleva casi toda su vida buscando a su hija, a la que dio a luz con 17 años en el Hospital Provincial de San José, en Lugo. Fue el 13 de septiembre de 1962. La vio, por primera y última vez, al poco de nacer. Tenía la cara sonrosada y mucho pelo negro. Nunca más volvió a saber de ella. Hace unos 30 años que comenzó a buscarla. Aún no la encontró.

¿Cuántos años tiene y cuántos lleva buscando a su hija?

Tengo 78 años y hace 28 que comencé a buscar a mi hija, cuando me separé de mi marido. Antes no pude, él no me dejaba ni hablar del tema ni contárselo a nadie. En 1996, ya separada y 34 años después del parto, fui al hospital de San José y a la Diputación para que me diesen el informe médico. En el papel pone que "no se oyen" latidos fetales por encima de otra cifra que se ve debajo, 140. También, en el apartado de viabilidad, aparece la palabra "muerta" por encima de otra que no se lee. Pero a mí nunca me dieron a mi hija, ni viva ni muerta. Y no supe más.

¿Cómo es que no denunciaron entonces lo que pasó?

Mi exmarido me prohibió que volviese a hablar del tema y me dijo que esa niña ya no existía para nadie. Era un maltratador en potencia. Tenía miedo.

¿Está segura que no murió?

A mí nadie me devolvió a mi hija. Si hubiese muerto al poco de nacer, nos darían el certificado de defunción y el cuerpo. Eso no sucedió. La niña (que se apellidaría Braña Ares) nació viva. Incluso me acuerdo que le pedí a la comadrona que me la enseñase y me contestó, de malos modos, que no tenía nada que ver. La llevaba envuelta en una toalla. Pero le insistí y me la enseñó de lado. Vi que tenía la cara sonrosada y una melena negra tremenda. Nunca la volví a ver. Para mí, fue un caso de bebé robado para darla en adopción con otra identidad. Por eso es difícil dar con ella.

¿Por qué cree que se la robaron?

Fui al Registro Civil de Lugo y no aparece ni en el legajo de nacimientos ni en el de abortos ni en el de defunciones. También consulté registros de enterramientos de tres cementerios por si fuera enterrada sin yo saberlo y nada. Entonces ¿dónde está?

¿Denunció esto en el juzgado?

Denuncié a mi exmarido, tras separarme, por sustracción de menores pero quedó en nada por falta de pruebas.

¿Hizo más gestiones?

Envié mi ADN a un laboratorio de Madrid que tiene su propio banco y también a otra empresa de Estados Unidos pero no encontré nada. También recurrí al Obispado y al Archivo Histórico Provincial, pero no logré resultados. Recientemente, un médico me dijo, tras hacer unas gestiones, que mi hija podría estar viva y que buscase en Castellón. Me hicieron allí una entrevista en una televisión, pero tampoco la encontré.

Si la viese, ¿qué le diría?

Que no soy culpable de nada. Me conformaría con saber si está viva, si fue feliz y si necesita algo. Así ya moriría tranquila y sería la persona más feliz del mundo.

¿Qué le pediría a alguien que pudiese saber algo?

Que si tiene algo de humanidad, se apiade de mí. No quisiera morir sin abrazarla o saber de ella.

¿Le quedan esperanzas?

Sí. Siempre pienso que, quizás algún día, aparecerá en casa tocando el timbre de la puerta.