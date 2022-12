Se define como un "bebedor social" y tardó en comprender que ponerse al volante tras ingerir bebidas alcohólicas no es una cuestión baladí. Juan (nombre ficticio) acumuló varias condenas por delitos contra la seguridad vial y acabó en la cárcel, un lugar en el que nunca se imaginó. "Yo tenía una vida totalmente normal y estable, con un empleo en la arquitectura y una familia. Viajaba por trabajo y siempre tomaba algo con clientes y compañeros. Si iba a la costa de Lugo tomábamos un vino, en Asturias una sidra, y así siempre. Al final del día no estaba en condiciones de conducir, pero yo no lo percibía", cuenta.

Juan asegura que no recuerda las multas de tráfico que llegó a pagar. "Tengo 50 años y empecé a pagar sanciones a los 20. Al principio no le das demasiada importancia a tu conducta; pagas y ya está. Mis problemas empezaron cuando conducir bajo los efectos de alcohol pasó a ser delito y ya no tenía que rendir cuentas ante la administración, sino ante un juez. Me empezaron a condenar a trabajos en beneficio de la comunidad y me retiraron el carné, pero tampoco era consciente de la gravedad de la situación. Después me condenaron a cárcel, pero me suspendieron la pena, hasta que acumulé varias condenas y ya tuve que ingresar en prisión. Te van avisando, pero yo pensaba que ese momento no iba a llegar nunca y fue un shock".

Juan entró en el centro penitenciario de Bonxe invadido por la confusión. "Lo que más me preocupaba era el trabajo. Tuve que dejar las cosas organizadas en la empresa y reconocer mi problema ante mucha gente, aunque a mucha otra se lo oculté y todavía no sabe que estoy en prisión. La verdad es que a mis amigos y a mi familia no les sorprendió, ya que ellos sí que eran conscientes de que conducía bebido y ya me habían dicho en muchas ocasiones que tenía que cambiar. Creo que en cierto modo se sintieron aliviados", apunta.

Una vez entre rejas, la vida de Juan dio un giro radical. "Nunca me consideré un delincuente. Yo pensaba que ibas a la cárcel si robabas o asesinabas, no por beber un poco de más, pero al final acabé en prisión y tengo que reconocer que ha sido positivo. Está claro que hay una parte de sufrimiento y uno lo pasa muy mal encerrado, pero también es un buen momento para recapacitar. Ahora", comenta, "veo que iba por muy mal camino y pienso en la suerte que tuve por no haber tenido ningún accidente. Me llevé algún susto y acabé alguna vez en la cuneta, pero podría haberme matado o haber matado a alguien. Tengo que reconocer que en prisión estoy sacando conclusiones útiles y positivas".

Este lucense agradece además la ayuda que recibe a diario en el centro penitenciario de Bonxe. "Aquí tenemos tratamiento médico y ayuda psicológica. Trabajamos con Cruz Roja y con Alcohólicos Anónimos y es muy terapéutico. Creo que en la calle no me hubiera parado a buscar estos recursos. Aquí puedes hacer un parón y profundizar en ti mismo. Fuera de prisión, jamás lo hubiera conseguido", afirma.

Juan cumple actualmente dos condenas de ocho y tres meses de cárcel, respectivamente. "Cuando entras aquí piensas en salir pronto. Yo llevo cuatro meses preso y me denegaron el tercer grado, así que tengo asumido que tengo que seguir en prisión y pienso aprovechar lo positivo. Me gustaría decirle a la gente que tenga precaución al volante, porque esto no es una broma".