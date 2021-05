Los nuevos límites prevén evitar muertes en zona urbana, con tres en Lugo en 2020

La nueva normativa de tráfico que entró este martes en vigor y que establece nuevos límites a la velocidad de los vehículos en zonas urbanas busca evitar los accidentes mortales que se registran cada año en las poblaciones y que, en el caso de la provincia lucense, causaron tres fallecimientos en 2020, aunque ninguna por atropello.

Este dato fue dado a conocer el martes durante un acto celebrado en la sede de la Jefatura Provincial de Tráfico de Lugo en el que participaron la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, Ambas coincidieron en la necesidad de que las calles se transformen en un espacio para la convivencia de los ciudadanos y que pueblos y ciudades sean más humanos y más seguros para las personas.

En el acto, donde también se dieron cita el jefe provincial de Tráfico, Ángel Álvarez; el teniente del subsector de Tráfico de la Guardia Civil José Manuel López Santiso, y el jefe de la Policía Local de Lugo, Jesús Piñeiro, se recordó que la nueva normativa establece los límites de velocidad genéricos en zona urbana a 20 kilómetros por hora en vías de plataforma única de calzada y acera, a 30 en vías de un único carril por sentido de circulación y a 50 en aquellas que tengan dos carriles por sentido de circulación. Todas ellas podrán ser rebajadas previa señalización específica por la autoridad municipal.

Se apuntó también que la medida responde a una demanda de los municipios españoles y tiene en cuenta las medidas que desde hace varios años fueron implantando muchos de ellos, como Lugo, que ya incluyeron límites de velocidad de 30 en distintas calles o rondas como la que circunda la muralla.

ACCIDENTES MORTALES. El objetivo último es reducir la mortalidad en los atropellos, ya que durante el año 2019 los fallecidos en accidente de tráfico en vías urbanas aumentaron en España un 6%, hasta 519 personas, mientras en la carretera bajaban el 6%. Aunque los datos provisionales de 2020 muestran una notable bajada, las limitaciones de movilidad que marcaron el año obligan a poner reservas a cualquier conclusión. La provincia de Lugo, con todo, cerró 2019 con dos fallecidos en vías urbanas, mientras que en 2020 hubo que lamentar tres víctimas mortales.

Durante el período 2010-2020, en las zonas urbanas de la provincia de Lugo perdieron la vida 14 peatones por atropello, 160 tuvieron que ser hospitalizados debido a las heridas que sufrieron y otras 511 personas quedaron heridas de diversa consideración. En particular, desde 2016 se aprecia una tendencia descendente en el número de atropellos con víctimas. En 2019 se registraron 44, 33 menos que el año anterior, aunque falleció una persona, 14 resultaron heridas hospitalizadas y 33 de menor consideración.

LOS MÁS VULNERABLES. Aproximadamente el 80% de los fallecidos en ciudades durante los últimos años fueron usuarios vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y motociclistas. En este sentido, la DGT estima que el riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello es del 90% a 50 kilómetros por hora y se reduce al 10% si la velocidad del vehículo que impacta es de 30.

Además, la distancia de frenado se reduce a la mitad y los sistemas de seguridad para peatones que incorporan algunos vehículos son mucho más eficaces a 30 que a 50 por hora. Por ello, se considera que los nuevos límites podrían ayudar a reducir hasta un 80% los accidentes mortales de este tipo.

"A cidade adiantouse en 2017 co calmado do tráfico"

La alcaldesa de Lugo recordó el martes que la ciudad ya se adelantó en 2017, durante el anterior mandato, a los límites que acaba de imponer la DGT con el inicio del "calmado do tráfico na cidade", una medida que buscaba "dar un salto adiante na convivencia, pero tamén na loita contra o cambio climático".



De la misma forma, el teniente de alcaldesa y responsable de movilidad, Rubén Arroxo, apuntaba este martes que "en Lugo tiñamos os deberes feitos e gran parte das rúas xa estaban a 30 km/h".



Señalización

En algunas entradas a la ciudad, como la Avenida Adolfo Suárez o la Rúa Santiago todavía no han sido sustituidas las señales de 50 kilómetros, aunque, según el Concello, no será necesario instalar otras de 30, porque se considera que se trata de una norma general.