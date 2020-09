El nuevo single del Dj lucense Marcos Peón es "top ten" en el Reino Unido

I got to shake it, el nuevo single de los dj´s y productores Frisco Taibo y el lucense Marcos Peón, se situó en las listas más importantes de música electrónica europeas. A pocos días de su lanzamiento ocupa en el puesto número 10 de la lista comercial más importante del Reino Unido.

Además de ser uno de los temas de música dance de referencia en las islas británicas, el tema suena en las principales emisoras de países como Ucrania, Suiza, Rusia, España, Colombia, EE UU, Alemania, Perú , México o Canadá. En esta ocasión, Dj Frisco y el lucense Marcos Peón cuentan con la colaboración especial de una de las grandes voces ucranianas de la actualidad, Stacie.