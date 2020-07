Un nuevo recurso legal lastra la rehabilitación del caneiro de O Muíño

Un nuevo recurso de la concesionaria vuelve a bloquear la rehabilitación del caneiro de O Muíño, cuyo grave deterioro motiva que el nivel del Miño baje habitualmente en verano hasta el punto de que ese tramo del río, situado entre el Balneario y el puente romano, no sea navegable ni siquiera para las piraguas.

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil confirmó este miércoles que la titularidad del caneiro sigue estando en manos de la Audiencia Nacional (AN), ya que los titulares de la concesión, los propietarios del molino contiguo, recurrieron a la sala de lo contencioso de la AN la sentencia que declaró la extinción de la concesión.

El problema es que la Confederación no puede activar la rehabilitación del caneiro mientras no recupere la titularidad, y, en tanto, esa infraestructura hidráulica no para de deteriorarse.

La acelerada destrucción del caneiro se inició después de que parte de los muros se tiraran, con el objetivo de bajar el nivel del río, durante las obras de restauración del puente romano. Al acabar la obra del viaducto no se reparó la estructura demolida y, a partir de ahí, el deterioro ha sido progresivo y continuo, acelerado por los temporales y por restos, incluidos árboles, que arrastra el Miño y provocan daños en la estructura de los caneiros.

La Confederación Hidrográfica tiene elaborado un proyecto de restauración que prevé para inversión de unos 312.000 euros en la recuperación de esa antigua infraestructura hidráulica, pero este miércoles insistió en que no podrá actuar mientras no recupere la titularidad del caneiro.

La Confederación Hidrográfica confirmó que un nuevo recurso bloquea el proyecto, después de que el PP pidiera la unión de toda la corporación para instar a ejecutar ya las obras para recuperar ese caneiro, conocido también como de Aceña de Olga.

El edil Óscar Poy, basándose en la sentencia ahora recurrida que daba a la Confederación la titularidad del caneiro, instaba ayer a aprovechar el periodo estival, cuando el nivel del río es especialmente bajo, para hacer las obras de rehabilitación previstas y que llevan años esperando.

El edil popular recordaba que el caneiro tiene un gran boquete en su parte central, lo que acelera la pérdida de agua y dificulta, y hasta impide, la actividad de los piragüistas.

Los caneiros son una parte muy significativa del patrimonio vinculado al río a su paso por la capital, y el edil popular reclamó el compromiso de socialistas y nacionalistas para recuperar la infraestructura que está en estos momentos más dañados y que además se encuentra frente a una de las zonas del río más frecuentadas por los lucenses, al estar frente al paseo y cerca del puente.

Plan para recuperar el de O Lulo

La Confederación Hidrográfica explicó que está redactando el proyecto para la restauración de otro caneiro, el de O Lulo, próximo al de O Muíño. La inversión prevista es similar, de unos 300.000 euros, avanzó este miércoles la confederación respecto a ese proyecto para actuar en un caneiro que se sitúa entre el Balneario y A Tolda.

Patrimonio singular

En Lugo hay veintiséis caneiros y su estado de conservación es dispar, aunque en la mayoría hay deterioros que subsanar. El caneiro de O Lulo, como la mayoría de los existentes al paso del Miño por Lugo, se dedicaba a la pesca y tiene una estructura singular y muy llamativa. El caneiro de O Lulo lo había adquirido hace más de 60 años un vecino del barrio de A Ponte, Manuel Fernández Castro. Le costó entonces 21.000 pesetas —unos 126 euros—. Está destrozado debido a las crecidas del río y a los troncos que arrastra en suspensión, pero también por la acción de los vándalos. Ahora es ya de titularidad de la Confederación.