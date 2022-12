Arranca el proceso para diseñar el nuevo polideportivo de Lugo

El gobierno de Lara Méndez anunció que en breve arrancará el proceso para contratar la redacción del proyecto del futuro pabellón polideportivo de la ciudad, que estará en la Rúa Veiga Grande, frente al centro comercial As Termas. El trabajo se licitará con un presupuesto máximo de 80.000 euros y un plazo de ejecución que no podrá superar los cuatro meses.

El Concello dispone desde hace tiempo de un anteproyecto del edificio que se caracteriza por el uso de técnicas y materiales respetuosos con el medio ambiente, como la madera, y con criterios de eficiencia energética.

El pabellón dispondrá de una pista central multifuncional que podrá albergar competiciones de fútbol sala, baloncesto (dos canchas), balonmano, minibasket (cuatro canchas), voleibol (cuatro canchas), bádminton (cuatro canchas), gimnasia rítmica y otros deportes de interior. También habrá un espacio de carácter social, una zona de recepción, cuatro vestuarios, almacenes y oficinas.

Esta nueva instalación deportiva estaba presupuestada en unos tres millones de euros, pero se estima que se encarecerá un 40%, hasta 4.233.306 euros. Existe compromiso de cofinanciación por parte del Gobierno del Estado y de la Xunta.

"Esta iniciativa nace coa vontade de acompañar o desenvolvemento do programa Life Lugo+Biodinámico, pois a infraestrutura situarase no entorno do novo barrio multiecolóxico da Garaballa e construirase seguindo os criterios de sustentabilidade e aforro enerxético que persegue esta programación e que caracterizan o deseño das cidades verdes do futuro na loita contra o cambio climático", destacó la alcaldesa.