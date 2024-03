El nuevo pabellón frente a As Termas todavía tardará

La necesidad de un nuevo pabellón polideportivo en la ciudad es objetiva y el Concello lleva años anunciando su construcción, aunque diversas circunstancias han hecho que se fuera retrasando y que a día de hoy todavía no tenga fecha.

El gobierno local anunció una nueva pista cubierta en A Garaballa, cerca del centro comercial As Termas, en 2021 y contrató la elaboración del proyecto, pero esta se vio frenada por el recurso de algún colegio profesional relativo a la competencia que debían tener los técnicos. Después llegó la pandemia y la inflación y el año pasado el ejecutivo anunció que el proyecto se encarecía, pasando de tres a cinco millones de euros. Para financiarlo existe un compromiso de aportación a partes iguales del Concello, la Xunta y el Consejo Superior de Deportes.

El convenio no está firmado, pero antes falta acabar de redactar el proyecto técnico, ya que existe un anteproyecto y un proyecto básico. Con la llegada de Bustos a la concejalía de Deportes se revisaron las bases para sacar a concurso este trabajo, con varios fines, entre ellos el de diseñar un pabellón que sea muy polivalente.

La construcción será de madera, llevará una cafetería en el exterior y dispondrá de superficie para aparcar al lado, según la idea en la que se trabaja.

El gobierno local quiere avanzar en este proyecto este año, aunque las limitaciones presupuestarias municipales probablemente condicionarán el ritmo. Mientras tanto, Bustos anima a la Xunta a involucrarse en el proyecto que comprometió la popular Elena Candia durante la campaña electoral a la alcaldía, para recuperar el antiguo pabellón deportivo de la Oje.

Esta céntrica edificación, situada entre las plazas de San Marcos y Santo Domingo, hace décadas que quedó en desuso. Tiene varios propietarios y tiene también parte en ella la Xunta. "Estamos de acordo con esa proposta. Podería ser un espazo muy útil para categorías inferiores, así que animamos á Xunta a que faga a súa primeira instalación deportiva do século XXI na cidade", reta Bustos.



El área municipal de Deportes dispone solo de 350.000 euros en el presupuesto de este año y con ese dinero el Concello no podrá hacer mucho más que mantenimiento básico de instalaciones, una treintena en total. Las actuaciones prioritarias en 2024 serán en el polideportivo de Frigsa, en el palacio municipal, donde se hará un resellado de las lucernarias, y el Daniel Cordido, donde se renovarán unos vestuarios. La mejora del campo de fútbol de O Polvorín y del de rugby de Sanfiz son otros proyectos a corto plazo. En Sanfiz los planes del Concello son más ambiciosos, ya que pretende crear una gran zona deportiva, pero no será pronto.