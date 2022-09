Nuevo lío con las casetas del pulpo del San Froilán a costa de su superficie

No hay fiestas patronales de San Froilán que se precien en las que no haya un lío, o más de uno, con las casetas del pulpo, como está sucediendo este año. Cuando ya están adjudicadas las cuatro, tras tener que convocar el Concello de Lugo un segundo concurso a mitad de precio, y ya se ha iniciado su instalación, con vistas a que se pongan a funcionar el próximo 1 de octubre, ha surgido un nuevo follón. Al menos un hostelero, Ramiro López, se plantea no abrir y un segundo podría seguir sus pasos.

El problema surge por un problema de metros cuadrados. Ramiro López, que recuerda lleva dos décadas sirviendo pulpo y otras viandas en el primer bancal del parque Rosalía de Castro, asegura que el Concello no le permite montar el anexo que va en la parte de atrás de la caseta, en donde sitúa la cocina y los aseos, como lleva haciendo desde la primera vez. Precisa que ahora tendría que acondicionar esos servicios dentro de la propia caseta, lo que ve "inviable".

Como queda solo una semana para la apertura de las casetas, este veterano hostelero sigue adelante con la instalación de la suya, porque si espera a que se resuelve el problema no le daría tiempo a completarla, pero advierte que si no atienden a su demanda "desmonto todo, me voy a mi casa y no vuelvo más". Asegura que "no puedo trabajar sin cocina y con mil trabas", que aclara que "no sé si son por mala fe, por ineficacia o por inexperiencia".

Otro hostelero se encuentra en la misma situación e incluso ya está ofreciendo a otros establecimientos al pulpeiro que tiene contratado para el San Froilán.

Desde el área de Cultura del Concello se asegura que los hosteleros discordantes no se han puesto en contacto con ellos y que las condiciones del montaje son las mismas que en años anteriores.