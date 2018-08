Ruido, suciedad, comportamientos obscenos e incluso robos. Los vecinos del barrio de A Milagrosa expusieron en la visita de la alcaldesa socialista, Lara Méndez, los problemas que afectan a la zona, entre los que hay uno que brilla, o más bien incordia, con luz propia: el comportamiento de los okupas del número 32 de la rúa Río Navia.

Estos individuos, explican los vecinos, "están día sí y día también en los tres bancos de enfrente a su casa. Ensucian, siempre dejan basura, restos de pipas, por lo que hasta los barrenderos se quejan". A la vez que aseguran que en ocasiones no pueden ni "pasar por delante suya por su actitud", eso sí, cuando intuyen cualquier tipo de acción en su contra "abandonan ese emplazamiento para ponerse delante de Muebles Hispania", donde continúan con la jornada.

Además, los vecinos denuncian robos a vehículos y deterioro de los mismos, "incluso hacen sus necesidades en la vía pública", ante lo que la alcaldesa explicó que "é unha actitude que non está permitida, pero se non se identifica a infración no momento non se pode sancionar".

Lara Méndez: Temos as ferramentas que temos. Nós facemos cumprir as normas, outra cousa é que eles o fagan ou non

Asimismo, Lara Méndez puso de manifiesto que desde el Ayuntamiento siempre se pretende que el conjunto de la ciudadanía cumpla las reglas, pero que no siempre se consigue, como sucede en este caso. "Temos as ferramentas que temos. Nós facemos cumprir as normas, outra cousa é que eles o fagan ou non", asegura la socialista.

A juicio de los vecinos, la Policía "les tiene miedo, en la calle tienen un comportamiento inaguantable, pero son pocos; en casa, a veces, se pueden juntar más de 30", explican. Asimismo, en una ocasión hubo un incidente con unas gallinas que, en teoría, "crían en su casa", las que se escaparon y ocuparon, al igual que sus dueños, la vía pública. Lara Méndez no pudo valorar en primera persona la conducta de los okupas, ya que, alertados por su visita, decidieron tomarse el día libre.

CAMBIOS. En lo relativo al resto de cambios solicitados por el conjunto de vecinos, salió a la luz el arreglo de la Plaza Alicante, lo que abarca tanto la ampliación y mejora de la zona de juegos como la reestructuración de las plazas de aparcamiento, que no satisfacen las necesidades de los usuarios, lo que Lara Méndez someterá "a criterios técnicos".

Por otro lado, la alcaldesa descartó rotundamente el cierre del Centro de Saúde A Milagrosa, al que pretende aplicar un desdoblamiento para reducir a la mitad el número de cartillas y ofrecer así un servicio más eficiente.

Finalmente, los residentes pidieron que se reemplazaron dos de las plazas de aparcamiento de delante del centro de salud para uso exclusivo de la ambulancia, lo que facilitaría el acceso, así como la colocación de unas bandas que obligaran a los conductores a pasar por las inmediaciones a una velocidad controlada, para así evitar cualquier imprevisto.