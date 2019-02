El nuevo comisario de Lugo se marca como reto reducir los robos en la provincia

El nuevo comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Lugo, José María Esteban Corral, se marca como principal objetivo dentro de su nueva responsabilidad la reducción del número de robos que se está produciendo en la provincia y, de forma concreta, en los territorios -Monforte de Lemos, Viveiro y Lugo- que pertenecen a la demarcación de Policía.

El nuevo comisario tomó este martes posesión de su cargo en un acto que tuvo lugar en la sede de la Subdelegación del Gobierno, al que asistieron la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; el portavoz del gobierno provincial, Álvaro Santos; y el delegado territorial de la Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro, entre otras autoridades locales.

Graduado en Criminología, llega al puesto procedente de la localidad asturiana de Avilés, después de una trayectoria profesional que fue distinguida con "numerosas condecoraciones", según informó la Subdelegación del Gobierno en Lugo. En declaraciones a los medios de comunicación, el nuevo comisario aseguró que "la primera impresión" sobre su nuevo destino es "muy buena", porque se ha encontrado "una ciudad encantadora".

En cuanto al trabajo que tiene pendiente como jefe de la Policía Nacional en Lugo, afirmó que "hay que incidir en los robos, porque lo demás está más o menos controlado", y "los robos son lo que producen más alarma social, quitando lo grave, grave, que se produce muy poco, como son los homicidios o los agresiones sexuales". "Como se producen muy pocos, en realidad lo que más alarma son los robos, y es donde hay que incidir un poco. Bajar la estadística, detener a los culpables y ponerlos a disposición judicial", precisó.

En cuanto a la plantilla de la Policía Nacional en Lugo, afirmó que está "como el resto" de España.

"No se puede pretender que las plantillas lleguen al 100%, porque entonces no habría movilidad entre unos sitios y otros, y la gente quiere volver a sus tierras. No se puede estar al 100%, porque estaríamos inmovilizados, pero entre ese porcentaje y el setenta y tantos u ochenta por ciento de cobertura, en el que están la mayoría de las plantillas, incluida Lugo, sí se podrían rellenar los huecos, lo que nos ayudaría a dar un poco más de seguridad ciudadana".

"Hubo una crisis, no queda más remedio que asumirla. Ahora, con las promociones venideras iremos rellenando los huecos" para "cubrir las jubilaciones con gente nueva", precisó.

El nuevo comisario también expresó su deseo de que se vean más "coches patrullas en la calle", para incrementar la sensación de seguridad de los ciudadanos. José María Esteban Corral (Madrid, 1958), que hasta su nombramiento era el jefe de la Comisaría de Avilés, es graduado en Criminología e ingresó en la Escuela Superior de Policía en 1983. Sustituye en el cargo a Antonio Villamarín, que se jubiló en el mes de diciembre.

Durante su trayectoria profesional recibió distintas condecoraciones como la Encomienda de Número de la Orden al Mérito Civil, la Insignia de la Real Orden de Víctimas del Terrorismo, la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo, dos cruces al Mérito Policial con Distintivo Blanco y Medalla, Cruz, Encomienda y Placa a la Dedicación al Servicio Policial.