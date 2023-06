La Policía Local de Lugo cuenta con un nuevo vehículo dotado de inteligencia artificial (IA) que detecta infracciones mientras recorre las calles de la capital. El turismo, un Peugeot 3008 (SUV) dispone de una cámara para lectura e identificación de matrículas y -tras cruzar estos datos con las bases del cuerpo y de la DGT- detecta automáticamente infracciones relativas a permisos de circulación, ITV, seguro o embargos y órdenes de precinto, entre otras.

El nuevo vehículo -el primero de estas características que se incorpora en Lugo al cuerpo de seguridad municipal- incluye también un "kit de detenidos", que ofrece mayor seguridad, tanto para los agentes como para las personas que ocupan los asientos traseros. "Desde los puestos delanteros se controlan los cinturones de seguridad, la ventilación y la iluminación del habitáculo, así como la apertura y el cierre de puertas". Además, cuenta con un dispositivo que permite la apertura de la puerta trasera en caso de avería del kit y, si se produce un accidente grave, permite la desconexión de todo el sistema electrónico de seguridad.

El nuevo híbrido de la Policía Local dispone además de material suficiente para que la patrulla sea "completamente autónoma" en cualquier situación diaria. El coche cuenta con un botiquín de primeros auxilios, mantas ignífugas, sábanas térmicas, extintor de incendios, cinta policial, etilómetro, seis tetrápodos, cinco trípodes de señalización, señales desplegables, ocho balizas luminosas de señalización, linternas, herramientas para cortar cinturones y para romper lunas, guantes de nitrilo y lector de microchips de animales.

El nuevo vehículo facilitará en gran medida el trabajo de los agentes, ya que detecta infracciones mientras circula y también si está aparcado. Esta nueva incorporación no evitará sin embargo que las patrullas continúen realizando filtros de seguridad vial para chequear a los conductores.

Con este turismo, la Policía Local suma 24 vehículos en su flota, de los que 16 son turismos (SUV o furgones) y 8 son motocicletas, seis de tipo scooter y dos de gran cilindrada. Del total de patrullas, seis son híbridas. "A adquisición do novo vehículo enmárcase nas renovacións necesarias da frota da Policía, que estamos a desenvolver xa seguindo co modelo de cidade verde e sostible no que traballamos", señaló el Concello.