La Ronda do Carme registró un nuevo accidente de tráfico este lunes. Aunque esta vez no hubo que lamentar más que daños materiales, la reiteración de siniestros en este punto de la ciudad no deja de ser preocupante.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local y una ambulancia, que atendió a la conductora de uno de los coches implicados.