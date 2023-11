Nuevas quejas en Recatelo y Amor Meilán por las molestias que genera el ocio nocturno

Las quejas por las molestias que generan sendos locales de ocio nocturno en Recatelo y Amor Meilán se suceden y los residentes de esas zonas de Lugo aseguran que la situación es "insostenible". Los afectados llevan tiempo denunciando que los locales abren sus puertas hasta altas horas de la madrugada y que muchos clientes se quedan en la vía pública y continúan la fiesta más allá de la hora de cierre.

"Cuando la calle se llena de gente es completamente imposible dormir. Se escuchan gritos y peleas. Es horrible. Nos cansamos de llamar a la Policía y vienen las patrullas, pero la gente está totalmente fuera de sí y algunos jóvenes incluso se encaran con los agentes", dicen.

Los residentes de Recatelo y Amor Meilán aseguran que amanecen muchas veces con desperfectos en sus portales. "No respetan nada. Les dan golpes a las puertas y al mobiliario urbano. A veces rompen las cosas en el transcurso de alguna pelea y otras veces simplemente porque sí, por hacer daño. Además, el olor es insoportable porque muchas personas orinan en la calle y en los portales; es asqueroso", apuntan.

Los afectados afirman además que muchos jóvenes entran en los portales de los inmuebles para consumir droga. "No se cortan nada. Entran en los edificios y consumen cocaína en el portal y por las escaleras. A veces también la consumen en la calle sin importarles en absoluto que alguien los vea. De hecho, tenemos varios videos grabados en los que se ve claramente como consumen estupefacientes".

Para los residentes de estas zonas resulta "escandaloso" que el Concello no tome cartas en el asunto para atajar estas molestias. "Si los locales tienen licencia, el Concello no hace nada. Las molestias y los problemas que sufrimos los vecinos no importan. Los clientes consumen alcohol y drogas en la calle, gritan de madrugada y no pasa nada", lamentan.