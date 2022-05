Nueva normalidad para las caras: el fin de las mascarillas llena los centros de estética

El fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores ha supuesto todo un punto de inflexión para las clínicas de belleza y dentales.

El cubrebocas tapaba algunas de las imperfecciones cutáneas de muchos, que ahora, con el rostro al descubierto han decidido decantarse por un tratamiento que rejuvenezca piel, dentadura y de paso, su autoestima. En otros casos, el uso continuado de las mascarillas producían irritaciones cutáneas en ciertas personas.

Así las cosas, los centros del sector en Lugo han visto como la demanda por estos servicios se ha disparado en las últimas semanas, que animada con la proximidad del verano, han dejado completas las listas de cita previa para las próximas semanas.

BLANQUEAMIENTOS. Así lo confirma Gema Arias, de la Clínica Dental Arias López, quien ha visto un incremento en el número de llamadas. "Los tratamientos que más nos solicitan actualmente son los blanqueamientos dentales".

Ahora no tienen excusa para no sonreír más, bromea la odontóloga con más de una década de experiencia, quien explica que este tratamiento estético es totalmente inocuo para la salud. "Se emplea una gel fotoactivo sobre los dientes y se aplica una luz led", cuenta. La luz activa las moléculas del gel utilizado para blanquear los dientes, aumentando el efecto blanqueador.

También existe la posibilidad de realizar este tratamiento de manera ambulatoria. Se elabora un férula dental a la medida del cliente y se puede realizar desde el propio domicilio.

ACNÉ. También los tratamientos faciales son otra de las demandas de los lucenses durante esta primavera. Algunas personas han desarrollado cierto rechazo cutáneo al uso continuado de mascarillas, por ello, la aparición de acné es el efecto secundario más acusado.

Para contrarrestar su aparición, el centro estético Sheyluz, ubicado frente a la Praza de Santa María, recomienda una serie de tratamientos faciales beneficiosos para deshacerse de los dichosos granos, y de paso recuperar la elasticidad y brillo perdido de la piel.

El uso del láser de carbono puede acabar con los signos del acné en solo cuatro o cinco sesiones.

Además, desde este establecimiento de estética reconocen que durante la pandemia el número de clientes ha aumentado exponencialmente. "Siempre tenemos muchos clientes durante esta época, pero no solo para tratamientos faciales sino también corporales", cuenta desde Sheyluz.

Los estereotipos pueden causar inseguridad por el aspecto físico al socializar

La sociedad empuja al individuo a querer encajar dentro de ella. Buscar la semejanza con los demás para no parecer señalados provoca que muchas personas sufran de una inseguridad sobre su aspecto físico nada beneficiosa para la salud mental. Este hecho puede ser una de las causas del incremento de citas previas en centro de estética y clínicas dentales tras el fin de las restricciones. Así lo asegura la psicóloga sanitaria Leticia Río, que ejerce en Lugo, en la Clínica Dorsia Origen, y en el Centro Mondo, en Vilalba, quien reflexiona sobre las dos vertientes posibles sobre los orígenes de esta situación.

"La primera opción es que realmente la piel de la persona pudo sufrir por el uso de la mascarilla, y la segunda causa recae en la inseguridad e identidad propia".

El uso de la mascarilla durante la pandemia pudo aportarle a algunas personas una seguridad que se esfumó al levantarse el veto para su uso obligatorio. "Existe la posibilidad que exista algo en mí que no me gusta, porque de no ser así no aparecería ese miedo a socializar sin la mascarilla".

Leticia Río explica que un efecto espejo es visible en estas situaciones. "Como veo que los demás hacen este tipo de tratamientos, pues también se anima a hacer lo mismo. A buscar estereotipos y cánones de belleza".

Los quirófanos también aumentaron su actividad en un 50%. Los tratamientos con ácido hialurónico se multiplicaron para operaciones de remodelación de la nariz, relleno de arrugas alrededor de la boca o retoques en el temido código de barras, ubicado en la frente. Aunque, la petición estrella es el aumento de labios.