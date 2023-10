La Comisaría en A Residencia, primera petición del PP al nuevo Senado

La construcción de una nueva Comisaría de la Policía Nacional en Lugo, a poder ser en A Residencia e ineludiblemente en la zona norte de la ciudad, es la primera reclamación que el PP lucense lleva a Madrid en la nueva legislatura, que sigue sin arrancar dado que Alberto Núñez Feijóo no logró los apoyos suficientes para ser presidente del Gobierno.

El PP ya registró una iniciativa en el Senado en ese sentido porque considera que es una infraestructura "imprescindible" para que la Policía Nacional pueda llevar a cabo su trabajo en la ciudad "de forma óptima". En su momento fue un compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy, que no logró materializar, y el PP no está dispuesto a que siga "no caixón", afirmó la presidenta provincial del partido, Elena Candia, minutos antes de asistir a los actos religiosos y civiles del Día de la Policía Nacional.

Candia compareció junto a los tres diputados del PP por Lugo y el senador Juan Serrano este lunes sobre el adarve, frente a la vieja Comisaría, para valorar el papel de Feijóo por haberse presentado a la investidura y confrontarlo con el que están desempeñando Pedro Sánchez y el PSOE.

Francisco Conde, cabeza de lista al Congreso y ex vicepresidente económico de la Xunta con el propio Feijóo, valoró que este fue capaz de trasladar en el Congreso un proyecto político para España, y por tanto para Galicia, con "visión de Estado". Puso sobre la mesa "pactos de Estado" para tratar de sacar al país de la "complexa" situación que vive a nivel económico, político y social, dijo.

Conde valoró que Galicia estuviese presente en el debate de la fallida investidura, afirmó que "hai moito que facer" y que frente a esa voluntad de consenso del PP está un PSOE "atado ás decisións individuais de Pedro Sánchez", que enfrenta a los distintos territorios del país, dijo. "Está disposto a gobernar para reforzar os desequilibrios territoriais, a máis Cataluña e menos resto de España e Galicia", afirmó Conde. El PP no solo no apoya la amnistía o el referéndum de independencia catalán sino que no está dispuesto a que se concedan 450.000 millones de euros a Cataluña a costa de otros territorios para que Sánchez continúe como presidente, afirmó. "É unha anomalía democrática e tamén dende o punto de vista territorial e dos intereses de Galicia", añadió.

Conde aseguró que el PP seguirá defendiendo la agenda con la que se presentó a las elecciones para la provincia de Lugo, que fue ampliamente respaldada por los lucenses, recordó, al darle un diputado más a su formación. El diputado recordó que el Gobierno de España tiene "débedas" en el terreno de las infraestructuras, como acabar las autovías a Santiago y Ourense y poner fin a la "desconexión ferroviaria" que sufre, pero también en el ámbito industrial y social. "O Goberno de Pedro Sánchez ten decidido que o Ave non chegue a Lugo", afirmó, en un momento en el que se está llevando a cabo la mayor inversión de la historia en la vía ferroviaria de la provincia y tras décadas de falta de inversiones en las infraestructuras por parte de gobiernos del PP y del PSOE.

Conde también consideró que la planta de Alcoa, en A Mariña, está sin actividad por la política energética llevada a cabo por el Gobierno central y recordó que sigue sin haber noticias sobre la concesión de fondos para que Altri se asiente en Palas de Rei. "E o Goberno segue incumprindo a Ley de Dependencia", añadió.