La nueva calle-jardín Gallego Tato deja sin entrada un solar edificable

El área de Infraestruturas del Concello, que dirige el BNG, está a punto de finalizar la reforma de la Rúa Gallego Tato, en A Piringalla, un vial que no solo pasará a ser peatonal sino que supone un nuevo concepto, el de calle-jardín o zona de estancia, que el Concello quiere llevar al entorno de otros centros escolares. El problema es que esa actuación al lado del colegio Luis Pimentel y cerca de otros centros educativos, en la que el Concello invertirá 235.950 euros, dejará sin acceso al solar edificable que hay justo en la zona donde la calle hace curva.

José Manuel López Castro, propietario de este solar, explica que, ya antes de la pandemia, cedió su uso al Anpa del colegio para huerto escolar, del que también forma parte un pequeño trozo de suelo municipal que hay justo a lado. De hecho, de ahí cree que puede venir el problema. Sospecha que, quien diseñó la reforma de la calle quizás pensó que todo ese terreno era del Concello, y que por tanto no se trataba más que de dar continuidad a una intervención en suelo público.

La reforma de la calle consiste en la construcción de una plataforma única, con un carril central para residentes y vehículos de residentes y de emergencias, y amplias zonas verdes a ambos lados, con césped, arbustos y árboles. Una de esas zonas bordea el solar privado, de forma que, cuando su propietario decida construir en él, será necesario deshacer parte de lo hecho para permitir el acceso de vehículos al garaje.

"Comprendo a importancia de fomentar o uso do transporte público e a mobilidade sostible, pero a planificación e o desenvolvemento urbano deben ter en conta as necesidades de todos os cidadáns, incluíndo aqueles que necesitan acceder ás súas propiedades presentes e futuras en vehículo privado", explica este vecino, especialmente molesto porque no encuentra la forma de que nadie en el Concello le dé una explicación. "Son un veciño que paga os seus impostos. Ao mellor eu non teño razón, aínda que eu penso que si, pero en calquera caso alguén terá que dicir algo", señala, tras dirigirse por teléfono, por correo electrónico y hasta por las redes sociales tanto a varios departamentos municpales como a los dos grupos de gobierno.

"Facer un acceso será doado"

El primer teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, cree que, cuando el dueño del solar quiera edificar, bastará con cortar un seto y modificar el pavimento para permitir el acceso al futuro edificio. "Mentres tanto aí queda un xardín de uso público", dice.

En la Rúa Gallego Tato habrá césped, árboles, bancos, mesas y fuentes, ya que se trata de crear "un oasis no tecido urbano", en una zona, además, próxima a centros educativos, por lo que se prevé que será muy usada por niños, jóvenes y familias. "Forma parte dun novo plan de humanización que iremos expandindo ao reto de zonas escolares", explica.

Un discutido uso del supuesto huerto escolar

El dueño del solar afectado también denuncia que el terreno no está siendo usado ahora para fines educativos sino que alguna persona cultiva en él. El uso de la parcela fue cedido antes de la pandemia al anterior Anpa del colegio Luis Pimentel (ya dimitida, ahora existe otra directiva) y esta propuso al centro educativo que el terreno fuera utilizado como huerto escolar. Entonces, el colegio rechazó esa propuesta porque consideraba que provocaba problemas de seguridad al tener que cruzar la calle, según explicó este miércoles la directora del centro. Esta asegura que el colegio tiene su propio huerto escolar dentro del recinto y que el de la calle Gallego Tato nunca fue utilizado por alumnos del centro, al menos en horario escolar.