Nueva bronca por la licencia del Centro Integral de Saúde de A Residencia

El Ayuntamiento de Lugo y la Xunta de Galicia han vuelto a polemizar a cuenta de la licencia para iniciar las obras de construcción del Centro Integral de Saúde -el primero que funcionará en Galicia-, en el barrio da Residencia, porque el gobierno local dice que aún no tiene el preceptivo permiso de Patrimonio, mientras que el ejecutivo autonómico asegura que la entidad local ya tiene la documentación necesaria.

El concelleiro de Desenvolvemento Sostible e Persoal, Daniel Piñeiro, aseguró que el Ayuntamiento de Lugo sigue a la espera de recibir de Patrimonio el necesario permiso para la concesión de la licencia de obra, dado que el edificio del antiguo Hospital Materno-Infantil, que será rehabilitado para crear el Centro Integral de Saúde, es un inmueble protegido.

El edil sostiene que el comité de Patrimonio Cultural, en el que fue tratado el proyecto básico del Centro Integral de Saúde, informó “desfavorablemente a la solución propuesta por la Xunta de Galicia para la fachada central” del edificio, porque “modifica la estética general” del inmueble y “su forma”.

Sin embargo, en declaraciones a EFE, el delegado territorial de la Xunta de Galicia, José Manuel Balseiro, aseguró que “desde el pasado 3 de octubre”, cuando se celebró la reunión a la que hace referencia el edil, el “Ayuntamiento sabe que hay un informe favorable a la rehabilitación del edificio, condicionado a que se mantengan las cristaleras de la fachada”.

Balseiro sostiene que esa información tendría que ser suficiente para que el Ayuntamiento de Lugo concediese la licencia solicitada.

De hecho, afirma que si la Xunta no tiene todavía licencia para licitar las obras es “porque el Ayuntamiento no quiere o no puede hacerlo”, por otros motivos.

Según Balseiro, “por parte de la Xunta de Galicia no hay ningún paso atrás” y, de hecho, avanzó que este jueves se anunciarán nuevas actuaciones en los terrenos que antes ocupaba el complejo del viejo Hospital Xeral.

En cuanto a los terrenos que serán destinados a usos no sanitarios, el delegado de la Xunta también “quiso zanjar la polémica” sobre la titularidad de los mismos, porque a su juicio no es más que “una tontería”.

Al ser de titularidad pública, opina que, si hay “voluntad política”, da lo mismo que estén ahora mismo en manos del Gobierno de España o de la Xunta de Galicia, porque “en uno o dos meses podría hacerse la cesión, y punto”.

“Cuál es el problema”, se preguntaba, salvo que “el Gobierno no quiera cederlos, pero entonces tendrá que explicárselo a los lucenses”.

Por último, subrayó que no es cierto que no exista en los presupuestos de la Xunta de Galicia partida presupuestaria para iniciar los trámites de la nueva residencia de la tercera edad, que también irá ubicada en terrenos del viejo Hospital Xeral.

Precisó que están reservados 4,2 millones de euros para las residencias de la tercera edad en las ciudades gallegas, de los que 500.000 euros están asignados a Lugo, una cantidad que Balseiro considera suficiente para “licitar y adjudicar” el proyecto.