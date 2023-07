Nova York mira o arte rural

Os cambios da terra, da paisaxe e da natureza do mundo rural son elementos clave na investigación e traballo que levaron ao artista multidisciplinar e docente da USC Vicente Blanco Mosquera a gañar unha das bolsas da recoñecida Fundación Internacional Pollock-Krasner de Nova York. O artista afirma que o seu proxecto é unha forma de reflexionar sobre o mundo no que vive. "Atopámonos nunha contorna rural que está cambiando moito, que está desaparecendo en gran medida, e estanse producindo uns enormes cambios na paisaxe".

O artista impregna esta idea nas súas obras e convida á reflexión: "Creo narrativas que conviden o espectador a reflexionar, non busco mostrar unha natureza romantizada e ídilica, senón que cada un o interprete á súa forma", explica.

A subvención da fundación está destinada a axudar a artistas excepcionais a promover a súa presenza internacional. Ademais, procura recursos financieiros para que os artistas visuais creen novos traballos, adquiran materiais, aluguen espazos de estudo, preparen exposicións, asistan a unha residencia e compensen os gastos de manutención.

Blanco Mosquera comezou traballando coa videocreación, o metacrilato, a través de maquetas, fotografías... Sempre estivo experimentando diversas variantes onde desenvolver a súa arte. Neste proxecto atopou a través do debuxo e a acuarela a súa forma de expresión. "Agora estou a traballar con acuarela e con lenzos de gran formato. Primeiro traballo a superficie para que sexa similar ao papel, busco xerar esa sensación de textura. Unha vez conseguido, debuxo encima en detalle, buscando recoller as formas e tradicións da miña contorna", explica. Esta institución busca axudar aos artistas no lugar no que viven.

Catro exposicións

O artista adianta que agora mesmo ten catro exposicións por diante: unha na galería Silvestre de Madrid; outra no espazo de creación artística Sirvent, en Vigo; a terceira, na Galería Municipal de Porto, e a última en Bruxelas.

Vicente Blanco tamén é docente da área de Didáctica de Expresión Plástica da USC na Facultade de Formación do Profesorado do Campus de Lugo, e explica que ten unha materia concreta da educación á natureza. "Busco achegar unha visión máis comprometida coas problemáticas, máis activista", explica. O docente estudou Belas Artes en Pontevedra coa especialidade de escultura, e realizou o doutoramento en Euskadi, de aí pasou a Granada, Nova York, Berlín...Unha diversidade de espazos que lle facían ver con distancia as problemáticas que había nun territorio: "Vivir en diferentes culturas sempre é unha maneira de observar a túa".

El vía con distancia as diversas problemáticas que existen nun territorio, como o da biodiversidade, o retroceso da lingua, a desaparicón de diversas formas de vida que son moi importantes, considera, entre outras.

Ademais, o artista ceés afirma que a sociedade está a vivir unha profunda crise social e ambiental, polo que busca "unha forma de vida máis respectuosa co medio ambiente". O artista tamén reivindica recuperar a figura máis primitiva e artesá do traballo manual.