A Nova reclama una licencia para una rampa pedida hace ocho años

La parroquia de A Nova está a la espera de que el Ayuntamiento le conceda una licencia de obras para hacer una rampa para minusválidos en una de sus dos puertas laterales desde hace ocho años. El proyecto fue objeto de tres revisiones, solicitadas por el Concello para dar el visto bueno. Pero, una vez hechas, la última comunicación municipal con la parroquia se produjo –según el párroco, Luciano Armas– "hace dos o tres años, cuando nos dijeron verbalmente que estaba todo arreglado pero, aún hoy, estamos esperando que nos llegue la confirmación por escrito", indica.

La desesperación llevó al párroco, incluso, a escribirle una carta a la alcaldesa, Lara Méndez, el pasado mes de octubre contándole el caso. Sin embargo, la contestación, hasta el momento, todavía no llegó. "Dicen que hay licencia pero no nos lo dieron por escrito y si no es así, no podemos hacer la obra. Un señor se ofreció, incluso, a hacernos la plataforma de madera, que es lo que vamos a poner. Pero no podemos aceptar nada, de momento", indica el párroco.

Por su parte, el viceportavoz municipal del PP, Antonio Ameijide, considera "inadmisible" que el Ayuntamiento "se negue a facer accesible a igrexa" ya que, entre otras cosas, cuenta con el permiso de Patrimonio como consta en el expediente municipal.

El grupo municipal del PP pedirá amparo al interventor, en su calidad de responsable coordinador de Urbanismo, para que se dé una respuesta por lo que presentarán un ruego a comisión.