Notario Vacas presenta sus memorias, que se venderán con fines benéficos

El exalcalde Tomás Notario volvió este juevesa presidir el salón de plenos del Concello de Lugo, casi treinta años después, para presentar sus memorias, condensadas en dos libros: Donde nace una vida y Lex, dura lex. Objetivo cumplido, alcalde desolado, donde hace un repaso de su vida familiar, profesional y política.

En los libros autobiográficos, Notario Vacas recopila episodios que marcaron su vida familiar, profesional y también sus dos etapas en la Alcaldía.

Ambas obras fueron editadas y costeadas por el autor, y lo que recaude de su venta será entregado a organizaciones benéficas.

El presidente de la Xunta, vía telemática. y la corporación municipal arroparon al exalcalde en la presentación de la obra, en la que hace un extenso repaso de algunos de los proyectos que le tocó pilotar y que marcaron muchos años de la vida de la ciudad.

La actual alcaldesa, Lara Méndez, reconoció la labor de Tomás Notario Vacas en los dos periodos en los que fue regidor de Lugo, entre 1976 y 1977 y de 1991 a 1995.

Méndez le agradeció su trabajo a favor de la ciudad, que ya fue reconocido en la entrega de las medallas de oro del año pasado.

Méndez: "O traballo de Notario foi recoñecido coa medalla de ouro o ano pasado"

"As cidades evolucionan co traballo de cada unha das corporacións locais e nós somos herdeiros da cidade que os nosos predecesores buscaron mellorar de forma continua. Neste senso, debemos poñer en valor o traballo de Notario Vacas a prol da cidade, que xa foi recoñecido coa entrega das medallas de ouro do ano pasado, distinción que recibiu como un dos rexedores de Lugo na etapa democrática", subrayó Méndez.

En el acto, además de los miembros de la corporación municipal, también participaron la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez. y el delegado de la Xunta, Javier Arias.

FEIJÓO. Durante el acto, también se proyectó un vídeo del presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, en el que le dedicó unas emotivas palabras.

Feijóo: "Notario es un argentino de nacimiento más lucense que la muralla"

El presidente de la Xunta recomendó "encarecidamente" la lectura de las memorias de Tomás Notario Vacas, un "argentino de nacimiento" que debe ser considerado "más lucense que la muralla".

Feijóo añadió que "para Tomás, esto de las memorias es un capítulo más de una vida digna de ser contada como un libro", indicó Feijóo, que no pudo asistir en persona al acto por la pandemia.