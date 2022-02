"El notario no precisa expertos para que teste el discapacitado psíquico"

PABLO JATO (Lugo, 1970) se fue a Sada por motivos profesionales, pero acabó instalado allí después de completar su carrera de Derecho. Desde 2010 mantiene abierto su despacho, hasta ahora especializado en violencia doméstica. Ahora se convertido también en un experto sobre Derecho sucesorio en personas con discapacidad, ya que su tesis sobre el tema acaba de ganarse la máxima calificación en la Universidade da Coruña.

¿Por qué eligió este tema?

Me lo propuso mi director de tesis, Miguel Ángel Pérez Álvarez, y me pareció muy bonito. No había ninguna registrada sobre este asunto, creo que es la primera de España.

¿Qué aporta su tesis doctoral?

Es un análisis exhaustivo del Derecho sucesorio de las personas discapacitadas y las variaciones que experimenta con la nueva ley que supone un avance en el reconocimiento del derecho a que se conforme y respete su voluntad testamentaria.

"Con la nueva ley, no se puede incapacitar a una persona con problemas psíquicos; ahora se les nombra curarores"

¿Cuáles son los principales cambios?

Es fundamental que desaparece la tutela y ya no se puede incapacitar a una persona con problemas psíquicos. Ahora lo que se nombra son curadores, que no pueden hacer nada contra la voluntad de la persona con discapacidad. Además, son los notarios los que ahora van a decidir según su criterio, da igual lo que digan los informes de veinte médicos. Son los encargados de extraer la última voluntad del discapacitado psíquico, y lo puede hacer por cualquier medio para comunicarse que consideren adecuado: por un parpadeo de los ojos, un pictograma, medios tecnológicos, dibujos...

¿Cuál es la gran diferencia con la norma anterior?

Llegar a extraer de la persona con discapacidad cuál es realmente su voluntad, ese es el gran problema, porque van a poder otorgar testamento personas con alzhéimer avanzado. La pericia de los notarios va a ser decisiva. Antes, en estos casos, se les obligaba a consultar con dos expertos en salud mental, pero ya no. Si ellos aprecian un momento de lucidez, vale su palabra, y será muy difícil que el testamento pueda ser invalidado en un juzgado.

¿Se podría impugnar un testamento otorgado por una persona con alzhéimer a la que se hubiera autorizado el testamento?

Creo que no prosperaría la impugnación. El notario ya no se ve atado de manos en ese sentido porque para apreciar la capacidad del testador se atenderá únicamente al estado en que se halle la persona en el momento de testar, y esa circunstancia queda ahora a juicio del notario.

¿Cuándo se considerará que un testamento está viciado?

Con la nueva ley se hará muy difícil desvirtuar el juicio del notario referente a la capacidad del testador a los efectos de conformar su voluntad.

¿Qué efectos considera que tendrá la nueva ley?

Creo que habrá un aumento de demandas por algunos puntos. Por ejemplo, ya no puedes otorgar testamento a quien te cuida estando internado, pero sí a quien te cuida en un centro de día o en casa.

¿Qué ocurre con las sentencias judiciales que han nombrado a un representante legal que actúe en nombre del discapacitado?

Tienen que adaptarse a la nueva ley y, comúnmente, pasar de la antigua figura de tutor a la de curador, teniendo en cuenta que en la nueva ley cobra una relevancia especial la figura del guardador de hecho.

Tras su análisis, ¿considera que la nueva ley aporta más soluciones o crea más problemas?

Deja muchas lagunas, pero el balance para los discapacitados psíquicos es positivo. Recupera muchos derechos para ellos. No los pueden incapacitar y el curador no puede suplir su voluntad. No podrá utilizar su dinero sin su acuerdo, por ejemplo, y cada gasto importante debe ser autorizado por el juez. Pero solo se tendrá que ir al juzgado para decisiones concretas, no genéricas.

¿Hay cambios que afecten a más colectivos en este ámbito del derecho sucesorio?

Por ejemplo, ahora una persona a la que le diagnostiquen alzhéimer puede nombrar a su propio curador mientras aún conserva capacidades, e incluso determinar el tipo de apoyo que quiere. O los ciegos, que antes no podían entregar un testamento en sobre cerrado, para mantener ocultas sus últimas voluntades. Ahora sí.

¿Qué recomienda a las familias de los discapacitados o a las personas en riesgo de entrar en una situación así?

Adelantarse a los acontecimientos para que el discapacitado, mientras pueda elegir, marque los designios sobre su futura sucesión para cuando ya no pueda manifestar válidamente su voluntad.