Las limpiadoras cumplen 20 días en huelga: "No nos valoran, no somos nada"

Un grupo de mujeres avanzaba este viernes por la calle bajo la lluvia gritando por su derechos. Otro día más, el número 19 desde que empezaron la huelga el 16 de octubre. Este viernes pararon frente al edificio de servicios municipales en la Ronda. Querían hablar con el responsable que gestiona los contratos de limpieza con las empresas para las que ellas trabajan, pero se escabulló por la puerta trasera. Tampoco las recibió ninguna persona interesada en el empoderamiento femenino de esas que suele haber por los edificios oficiales.

El sector de la limpieza de edificios públicos y colegios cumple hoy 20 días en lucha. Son en su práctica totalidad mujeres con el convenio provincial sin actualizar desde hace años y que en su gran mayoría no alcanzan el salario mínimo interprofesional pese a trabajar ocho horas diarias o más. Hace un par de días la patronal las citó para una reunión el próximo día 10; para negociar un convenio provincial van a mandar a una delegación de la asociación del sector que controlan los grandes monstruos de los servicios en España.

Noelia Nodar, limpiadora fija. EP

"Llevamos casi tres semanas de huelga y nos citan a una reunión para el día 10. Es impotencia y rabia, la sensación de que no se te valora, de que eres nada. Estamos alucinadas". Quien habla es Noelia Nodar, que tiene muy claro que "si fuéramos mayoritariamente hombres en vez de mujeres, otro gallo cantaría. Somos un sector muy feminizado y totalmente precarizado".

Noelia incluso puede considerarse una privilegiada dentro del sector, si no fuera porque el termino privilegio suena ridículo para una trabajadora que muchos meses no llega a los mil euros. "Yo soy fija y trabajo limpiando en el Parque de Bomberos de 8.00 a 15.00 horas. Los meses de 30 días, no llego a los mil euros, teniendo en cuenta que tengo tres trienios, que son ciento veintipico euros. La gente que está empezando o a la que no le reconocen la antigüedad, no cobra eso. Hay mucha gente en medias jornadas o no llega a la jornada completa". Si consiguieran la revisión salarial que piden, a duras penas alcanzarían el SMI. "Es por lo que estamos peleando, por llegar al mínimo, no estamos pidiendo el sueldo de un ministro", lamenta con rabia.

Esta limpiadora explica que "la patronal no se sienta y la administración no se mueve. A la patronal solo le interesa llenarse los bolsillos, ni los usuarios ni los trabajadores. Para lo que nos quieren es para presionar con la administración para que les revaloricen los contratos de adjudicación. Somos usadas como rehenes, estoy convencida de que nos están utilizando".

Ella ni se imagina "cómo pueden estar los colegios después de tres semanas de servicios mínimos. Y eso que son abusivos, porque hicimos una huelga de un día el 20 de junio y nos pusieron el 50% de servicios mínimos. Si tan imprescindibles somos, habrá que valorarlo y pagarlo".

Trayecto sin compensación. Se trata de unas mujeres, por ejemplo, que si han de limpiar varios portales o en varios centros de trabajo deben asumir como propio el tiempo que tardan en desplazarse de uno a otro. Es el caso de Berta Barreira, fija discontinua en una empresa con contrato para limpiar los colegios en Lugo que hace "mitad de la jornada en un centro y mitad en otro, y la media hora que me lleva ir de uno a otro lo tengo que cumplir en horas".

Berta Barreira, fija discontinua. EP

Ser fija discontinua significa que dos meses al año, julio y agosto, se va al paro, "lo que nos obliga a hacer la declaración de la Renta, porque tenemos dos pagadores", y que en estos momentos la patronal le está discutiendo hasta la antigüedad: "Nuestro salario base es setecientos y pico euros. La antigüedad y algunas cosillas te van sumando, pero no llegamos al SMI. En Lugo una trabajadora normal, sin antigüedad y con algún plus, está un poco por encima de los 800 euros".

Ella también opina que buena parte del problema es que son "un sector muy feminizado. Mira los años que llevamos para firmar un convenio y los días que llevamos en huelga. Si hubiera sido más masculinizado, esto estaría solucionado, como pasó con el del metal». Berta alerta de que "hay muchas familias que dependen solo de ese salario, mujeres separadas con hijos, con muchos problemas. Eso obliga a muchas a tener más de un trabajo, porque con este sueldo no se puede vivir".

A ello se une que "el poder de las empresas es mucho y las administraciones se lavan las manos" y que "somos un sector muy importante pero muy poco valorado. Fuimos imprescindibles en la pandemia pero lo que nos dieron fue una palmadita en espalda".

Pero parece que la paciencia de estas mujeres ya se ha colmado, "porque se están riendo de nosotras. Pero como ya estamos hasta el gorro y más allá, vamos a seguir hasta que se nos escuche: solo pedimos trabajar con dignidad y una salario justo para poder llevar a nuestras casas".