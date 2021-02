Los mayores sobreviven en la época del covid: "Nos deben un año de vida"

Hace un año, Ángeles Torrens (73 años) se ponía el despertador, se levantaba y se arreglaba para ir al centro social Maruja Mallo, donde asistía cada día a distintas actividades: pintura, acuarela, gimnasia, cestería, Cifras y Letras... Desde la mañana hasta cerca de la noche, su agenda diaria se nutría de clases, cafés con los amigos y encuentros sociales.

Ahora, un año después, se levanta -pero no madruga- y enciende la tele a las nueve de la mañana para no apagarla hasta la una de la madrugada. Allí, en casa, como muchas de sus amigas, pasa el tiempo, fundamentalmente, limpiando hasta que se cansa y calcetando. La clase de gimnasia la sustituyó por un tiempo diario en la bicicleta estática mirando el Whatsapp o el Facebook. Ir al supermercado o a la peluquería son sus únicas salidas. La vida le cambió por completo.

"Para mí, ir ahora a la peluquería -fíjate tú- es maravilloso porque es hacer algo distinto. Es mi única salida. Esa e ir al súper -que, para mí, no es salida-, hacer una pequeña caminata con mi marido por las tardes y, muy de vez en cuando, ir a tomar café con las amigas. Y, para colmo, como estás tanto tiempo en casa, comes lo que no debes. Esa es mi vida desde hace un año para aquí, Nada que ver con lo que hacía antes, que me metía en todas las actividades, quizá ya eran demasiadas, pero me encantaban. Ahora, mi salvación es el móvil. ¡No sé qué haría sin él!", afirma.

"En primavera y verano, pasé una temporada en la aldea, en Friol, y allí sí que no me enteraba de que había pandemia"

Ángeles se enganchó al Whatsapp y al Facebook. También a las llamadas telefónicas, que sustituyen las antiguas charlas con sus amigas. Y así, entre teléfono y calceta se van pasando los días.

"En primavera y verano, pasé una temporada en la aldea, en Friol, y allí sí que no me enteraba de que había pandemia. Incluso, estuve muy entretenida haciendo mascarillas de todos los colores. Sin embargo, aquí en Lugo, en un piso, es mucho más duro. Si pudiese estar ahora mismo trabajando, incluso teniendo que levantarme a las ocho, estaría encantada. Era secretaria y me pasaba horas hablando por teléfono con unos y otros. Me relacionaba mucho con la gente. Cuando me jubilé, seguí relacionándome pero ahora ya no y cuesta adaptarse", dice.

Charo Fernández tiene la misma edad que Ángeles y su vida es similar. Pese a todo, optó por arreglarse y maquillarse a diario, aunque fuese para no salir de casa. "Los ojos me los pinto según me levanto pero también me maquillo y me pinto los labios. Yo me arreglo para mí, aunque sea para estar en casa. Con pandemia o sin ella", asegura.

Esta mujer era una de las integrantes de la coral de la asociación de jubilados de Telefónica Ecos do Miño, con la que ensayaba dos días a la semana, además de las actuaciones que hubiese. Pero también acudía a clases de pintura al óleo y de gimnasia. Y se apuntaba a algún viaje del Imserso. Ahora, todo se acabó.

"Ahora estoy en casita y mi distracción diaria es ir al Gadis, a dar una vuelta al centro y tomar algún café. Y también hacer cuadernillos de sopas de letras, el ganchillo y hacer arreglos de prendas a los demás. Y ya está", cuenta.

Charo echa de menos, por encima de todo, las relaciones con los demás, especialmente con sus compañeros del coro con los que ahora solo comparte momentos de Whatsapp.

"Hicimos un grupo y el director nos pasa alguna partitura para que la cantemos solos, la grabemos y luego la pasemos al grupo. Así no perdemos el contacto, pero nada que ver con la vida de antes", afirma Charo.

"Conozco a muchos que están yendo al psicólogo por problemas mentales derivados de todo esto"

José Ramón Vázquez anda en los 70. Hasta hace poco, era el vicepresidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Lugo, que organizaba las manifestaciones de los lunes para reclamar una subida de las pensiones, entre otras cosas. Desde la pandemia, solo quedaron una vez. Asegura que hay jubilados que, incluso, echan de menos esa cita como oportunidad para verse. "Eso te da idea de que, para muchos jubilados, cualquier actividad supone una ocasión para relacionarse y salir de casa. Hay gente que echa de menos la manifestación para hacer su circuito a pie de los lunes por el centro", comenta.

Este hombre también estaba en el coro y, aparte, hacía manualidades y se apuntó a actividades como pintura al óleo, encuadernación, carboncillo, acuarela y pintura acrílica. También hacía natación y se iba a tomar café, aparte de dedicarle horas a sus nietos. "Ahora, paso por delante de los bares y no entro. Y a mis nietos, no puedo ni abrazarlos. Salgo por las mañanas a pasear pero voy por donde menos gente hay. Escribo cosas en Facebook y en un cuadernillo y voy con mi mujer al súper cuando trae peso", dice.

José Ramón reconoce que se le está haciendo duro pero hay gente a la que todavía le cuesta más esta situación. "Todo esto está siendo mucho más difícil para los que no tienen la capacidad de autogestionar su tiempo. Hay mucha gente que se está deprimiendo. Conozco a muchos que están yendo al psicólogo por problemas mentales derivados de todo esto. Y yo mismo pienso muchas veces que, a mí y a los demás, nos deben un año de vida. Ahora, en estas edades, vamos cuesta abajo y sin freno y no poder hacer nada, ni salir de casa es algo que, al final, te quita vida", opina.

"Somos los grandes olvidados"

José Ramón Vázquez se compara con sus nietos y ve que para los niños la vida siguió adelante y se fue adaptando a las circunstancias de la pandemia. En cambio, para él, no. "Mis dos nietos van al cole con su burbuja, sus mascarillas y sus distancias. ¿Por qué no organizan actividades para los mayores con límite de aforo y en sitios espaciosos? ¿Y por qué no se retomaron las actividades en junio en el Concello, si ya las teníamos pagadas, o no metieron monitores mañana y tarde para hacer grupos más pequeños?", plantea.

Calle

Antes de las últimas restricciones, para los mayores no había actividades en locales cerrados ni en la calle. "A partir de la pandemia, hubo actividades de distintos tipos para niños. En cambio, no hubo ni una sola para los mayores. Está claro que, para la sociedad, somos los grandes olvidados. Es lo mismo que pasó con las mascarillas. El Concello las envíó gratis a los niños y los mayores, muchos con pensiones de 400 euros, ¿no tienen también derecho a ellas?", se pregunta José Ramón.