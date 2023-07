Norvento prevé que la red de gas de Lugo sea la primera en recibir hidrógeno

Lugo podría convertirse en la primera ciudad que recibe hidrógeno en su red de gas, según manifestó el presidente de Norvento, Pablo Fernández Castro, durante la visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al Centro de Innovación Norvento Enerxía (Cine), situado en el parque empresarial de As Gándaras. Les acompañaron la vicepresidenta de la compañía, Marta Fernández Castro; la conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, y el director general de Planificación Energética y Recursos Naturales, Pablo Fernández Vila, así como otros directivos de Norvento y miembros de la Xunta.

Rueda conoció la sede principal de Norvento y el edificio de generación anexo —forma parte de una microrred que abastece las instalaciones con energía 100% renovable—, así como los planes de inversión de la empresa lucense para los próximos años. Entre ellos está la construcción de un edificio justo al lado para la generación de hidrógeno verde con los excedentes de energía del complejo mediante electrólisis. El gas será utilizado en las instalaciones de Norvento en momentos de bajo recurso renovable y el excedente se inyectará en la red de gas de la ciudad gracias al acuerdo que Norvento alcanzó con Nedgia, filial de distribución de Naturgy, que será quien se ocupará de desplegar la infraestructura necesaria para la conexión a la red de gas natural.

La otra gran apuesta de la compañía en este momento es la construcción de una nueva fábrica neutra en carbono y también autosuficiente para la producción de equipos de generación y almacenamiento de energía renovable. Estará a aproximadamente un kilómetro de distancia, en una ampliación del polígono de As Gándaras que en este momento está llevando a cabo la Xunta, y se sumará a planta que Norvento tiene en Vilalba. La inversión prevista es de 51 millones de euros y el objetivo es iniciar la construcción en el segundo semestre de 2024. Para acelerar la adjudicación de terrenos a Norvento, en abril la Xunta declaró como singular este proyecto empresarial.

Fernández Castro explicó a Rueda, en su primera visita a Norvento como presidente de la Xunta, que lo que hace años empezó en As Gándaras como un proyecto piloto para probar si era posible un edificio que se autoabasteciera y pudiera funcionar desconectado de la red eléctrica acabó siendo un modelo que la compañía exporta ahora por el mundo gracias a los sistemas de generación y sobre todo de almacenamiento de energía que desarrolla y comercializa.

"Norvento é hoxe unha das poucas compañías españolas do sector das enerxías renovables que actúa en toda a cadea de valor. Non só xeramos enerxía e provemos de solucións avanzadas para o autoconsumo, senón que contamos cun elemento único: deseñamos e fabricamos aeroxeradores e sistemas de almacenamento con baterías", explicó. Esto es posible, señaló, por su modelo de negocio, consistente en revertir los beneficios que obtiene generando electricidad en sus parques eólicos en el diseño y la fabricación de equipos cada vez más avanzados y potentes.

El presidente de la Xunta destacó precisamente el papel que Norvento juega en la "revolución verde" que se vive en este momento. Es una empresa netamente gallega, referente en investigación y sostenibilidad que forma parte de una Galicia "potente en materia de enerxías renovables", destacó.

Rueda apostó por seguir impulsando la colaboración público-privada para aprovechar la oportunidad que supone para Galicia el sector de las energías renovables, algo que compatible con la preservación del territorio, aseguró. Es algo por lo que la Xunta velará siempre, recalcó, recordando la Lei de Aproveitamento de Recursos Naturais que está impulsando el Ejecutivo gallego. Por eso, señaló, "non ten ningún sentido ese planteamento de non facer nada, do non a todo", porque si Galicia no aprovecha esta oportunidad de desarrollo industrial lo harán otras regiones y otros países, dijo. "O noso deber é apostar por empresas que o fan ben. Proxectos como os de Norvento son polos que hai que apostar sen ningún tipo de dúbida", concluyó.

Tecnología propia y 900 empleos nuevos

Rueda y Lorenzana conocieron algunos equipos que diseña y produce Norvento, como un aerogenerador y dos convertidores electrónicos. Con los proyectos que tiene en marcha prevé generar 300 empleos directos y hasta unos 900 entre indirectos e inducidos.



El objetivo de Norvento es impulsar la transición energética en España bajo un modelo de generación de energía limpio y descarbonizado, con la puesta en marcha para 2026 de más de 350 megavatios de generación renovable, principalmente eólica.