Alta participación en el arranque de la vacunación a lucenses de entre 50 y 55 años

El inicio de la vacunación masiva a personas de entre 50 y 55 años en Lugo se desarrolla con "normalidade absoluta" y una alta participación, que es de un 70% de los citados en el caso del Hula y del Hospital de Monforte y de casi un 77% en el de A Mariña.

"Nos tres hospitais estase facendo con absoluta normalidade e a participación é a agardada, boa, sen aglomeracións e con esperas mínimas", informó este sábado el gerente del Sergas en la provincia, Ramón Ares.

Un total de 2.500 lucenses de entre 50 y 55 años estaban llamados este sábado a recibir la primera dosis de AstraZeneca, una vacuna que España solo se administra a los menores de 55 pero en otros países en un mayor rango de edad. En en Hula se citó a 1.700 personas y se dispusieron 13 equipos de vacunación. En el Hospital de A Mariña fueron 500 los citados y tres los equipos. Y en Monforte fueron convocadas 300 personas y son dos los equipos.

"RESPONSABILIDAD". El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha constatado la asistencia de "la mayor parte" de los citados al proceso de vacunación masiva contra el coronavirus que se lleva a cabo este sábado en la comunidad y ha apelado a la "responsabilidad" individual de las personas que "quieran esperar" o "no tengan todas las certezas" dado que "los beneficios superan los riesgos".



Preguntado durante una visita realizada al Pazo da Cultura de Pontevedra, uno de los grandes espacios habilitados para la primera vacunación masiva de la comunidad, que se realiza de modo simultáneo en las siete áreas sanitarias, Comesaña ha celebrado como un "hito" en la lucha contra la pandemia que se haya desarrollado un antígeno. En todo caso, ha recalcado que las personas vacunadas deben continuar el mantenimiento de las medidas de seguridad.



El titular de la cartera de Sanidade ha recordado que en Galicia no se ha registrado ninguna reacción grave tras la administración del lote de vacunas ABV5300 de AstraZeneca, que algunos países europeos vincularon a algunos casos de trombosis, y ha recalcado que el sistema de trazabilidad implantado "permite saber qué lote se pone a cada uno (de los vacunados)".



Respecto a la vacunación masiva realizada en la ciudad del Lérez, ha señalado que se desarrolla de un modo "dinámico", "muy bien organizado" y con "pocas esperas". Así, ha explicado que se han adoptado las medidas precisas de acuerdo con la prueba piloto realizada este jueves en Santiago.



También ha agradecido el "esfuerzo" realizado por las áreas sanitarias para organizar esta "prueba", que busca "tener engrasado el sistema" y "estar preparados" para una posible recepción de una gran cantidad de vacunas. Así, ha señalado que recurrir a estos grandes espacios permite "no alterar el trabajo en atención primaria" y utilizar el lote extraordinario de 30.000 vacunas de AstraZeneca recibido.



En todo caso, el conselleiro ha recalcado que los centros de atención primaria continuarán representando la "primera opción" para llevar a cabo el proceso, en especial para los mayores de 80 años.



COMITÉ CLÍNICO. De cara a la próxima reunión del comité clínico, que tendrá lugar este martes, ha apuntado que "la evolución (de la situación epidemiológica) sigue siendo buena", aunque "preocupa alguna área en concreto", por lo que "hay que ser prudentes".

Así, ha previsto que en el próximo encuentro del grupo de expertos que asesora a la Xunta se establezcan las restricciones que permanecerán vigentes durante las dos siguientes semanas, que conllevarán "ajustar los grupos" máximos que pueden reunirse. Del mismo modo, ha indicado que se aplicarán las medidas acordadas en el consejo interterritorial, como el mantenimiento del toque de queda y el cierre de la comunidad.

9.000 VACUNADOS. Por otra parte, continúa la realización de la vacunación masiva en las siete áreas, en el marco de la que hasta este sábado a las 14.00 horas se han administrado 9.000 dosis a personas de entre 50 y 55 años de las 19.000 previstas para toda la jornada. Mientras, más de 3.300 convocados no la han recibido debido, principalmente, a contraindicaciones.

El mayor porcentaje de vacunados sobre los citados para esta jornada se ha registrado en el Fexdega de Vilagarcía de Arousa, un 78,8%, seguido por el Hospital de A Mariña, con un 76,8%, el Pazo da Cultura de Pontevedra, con un 73,71% y el Hospital de Verín, con un 75,5%.



Además, se han administrado las dosis al 70% de los citados para recibir la vacuna a lo largo de este sábado en el Hospital Lucus Augusti y el Hospital de Monforte de Lemos, así como al 68% de las personas convocadas en el Hospital de Valdeorras.



Asimismo, la vacunación continúa en Expocoruña, el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee, Expourense, el Ifevi, la Cidade da Cultura, el Hospital de Barbanza y el Fimo de Ferrol, donde el porcentaje de vacunados sobre los convocados para esta jornada se sitúa entre el 32% y el 48%.