La norma municipal obliga a los patinetes eléctricos a ir en Lugo solo por la acera

Los patinetes eléctricos tienen la obligación en Lugo de circular por la acera, una cuestión llamativa si se tiene en cuenta que es justo lo contrario a lo que ocurre en las ciudades que han desarrollado ordenanzas municipales específicas y también a lo que va a exigir el decreto que elabora la Dirección General de Tráfico. Aún en redacción, sí se sabe que la obligatoriedad de que esos vehículos vayan por la calzada será una de las líneas básicas de la normativa estatal, que tendrá aplicación en toda España y podrá ser después matizada en algunas cuestiones por las normativas municipales.

"A de Lugo non é unha ordenanza antiga porque ten seis anos, pero quedou pouco actualizada. Cando se fixo non había patinetes eléctricos polas rúas e estos consideráronse vehículos de mobilidade persoal, equiparándose ás cadeiras de rodas eléctricas", explica el concejal de movilidad y teniente de alcalde, Rubén Arroxo. Por tanto, como a las sillas de ruedas eléctricas se les prohíbe específicamente circular por la calzada lo mismo ocurre para los patinetes eléctricos.

Arroxo explica que el Concello está esperando la aprobación del decreto de la DGT, que estima inminente, para que se aplique en Lugo y reconoce que, mientras, el municipio supone una verdadera excepción. Admite que si no estuviera tan próxima la promulgación, Lugo sí tendría que actualizar su ordenanza. "Facelo agora non tería moito sentido porque, en mes y medio ou dous pode estar a de DGT e ao mellor podería implicar cambios", explica.

"Si pudiera elegir preferiría ir por la calzada. Por la acera algo estorbamos"

Emilio Vidal cree que la primera persona en usar un patinete eléctrico en Lugo fue su pareja. Recuerda que entonces el aparato llamaba mucho la atención por las calles de Lugo: había miradas a su paso. Para hacerse con uno era preciso recurrir a tiendas asiáticas. Cree que en los últimos años es un medio de transporte que ha tenido un crecimiento exponencial porque resulta muy útil. "Solo hay que usarlo con cabeza", recuerda este usuario lucense.



Vidal está convencido de la necesidad de una regulación e incluso aboga por no esperar a que la DGT apruebe la suya. "A mí no me importaría que se aprobara cuanto antes. Si pudiera elegir preferiría ir por la calzada porque es verdad que por la acera algo sí que estorbamos", admite. Al mismo tiempo reconoce que, ahora mismo, pasaría miedo en algún momento al ir por la calzada. "Alguna vez que en algún punto bajas a la calzada, te pasa un coche rápido y te das cuenta de que sería fácil que te echase abajo", dice.



Recuerda que se trata de un vehículo muy expuesto, de menor tamaño y mucho más frágil que una moto, lo que genera cierta inseguridad. Al mismo tiempo, los conductores tendrían que acostumbrarse a su presencia.



El hecho de que en Lugo la norma fije la obligación de circular por la acera y que en ese punto difiera de lo que sucede en la mayoría de las ciudades es algo que no ayuda a los actuales usuarios. "A veces te obligan a bajar a la calzada. Después te ven por la calzada y te dicen que vayas por la acera. La propia policía no tiene muy claro qué tenemos que hacer", indica.



Además de apoyar ese punto, Emilio está de acuerdo también con el resto de líneas que presumiblemente contendrá el decreto de la DGT, desde la velocidad máxima a 25 kilómetros por hora hasta la posibilidad de contar con un seguro. Ya ha intentado suscribir uno pero las compañías también están esperando por el decreto.

El edil de movilidad cree que la nueva norma equiparará en gran medida los patinetes eléctricos a las bicicletas y le parece adecuado. Es decir, exigirá circular por la calzada y permitirá que discurran por zonas peatonales siempre que lo hagan sin superar la velocidad de un peatón y tengan en cuenta que, en ese caso, la preferencia es para este siempre.

Pese a todo, tendrá diferencias con respecto a las bicis, ya que, por ejemplo, la DGT tiene intención de prohibir el paso de patinetes eléctricos por vías interurbanas.

Por otra parte, Arroxo cree que resolverá algunas dudas actuales que resultan contradictorias entre las ordenanzas de diferentes ciudades, como el uso de casco. "Se en Lugo os usuarios da bici en zona urbana poden circular sen casco, é de supoñer que sucederá o mesmo cos patinetes", dice.

Igualmente se espera que también los niños puedan hacer uso de ellos, como ocurre con las bicicletas, y no está claro si a los usuarios del nuevo medio de transporte, que ha crecido exponencialmente en los últimos años, se les pedirá que cuenten con un seguro en vigor para hacer frente a cualquier incidente. Si la DGT incluye ese punto en el nuevo decreto todos los usuarios tendrán la obligación de suscribir uno, mientras que si no incluye esa cuestión y permite a los ayuntamientos desarrollar ese punto en concreto previsiblemente seguirán circulando sin él. "Ao mellor non se pode obrigar aos usuarios que veñan a Lugo a ter un seguro para poder circular pola nosa cidade se a DGT non o esixe noutras cidades", explica Arroxo.

"Hay quienes alquilan un patinete si les retiran el carné de conducir"

David López cuenta con 5 patinetes para alquiler en Elucusbikes, su negocio de bicis y patinetes turísticos, pero ya ha hecho un pedido para hacerse con nuevos ejemplares. Ha observado que hay demanda para una nueva línea de negocio: el alquiler por temporadas. "Hay clientes que alquilan el patín después de que les retiren el carné de conducir durante una temporada. O, por ejemplo, porque el coche tiene una avería que tarda en resolverse", dice.



Usuario él mismo del patín eléctrico, reconoce que es un transporte muy práctico, perfecto para una ciudad como Lugo. "No tienes que preocuparte por dónde aparcar. Te lleva rápidamente a dónde necesites, es ecológico y eficaz. Yo vivo en Ombreiro y tardo 20 minutos en llegar a San Pedro", explica David López.



Hasta ahora el perfil de clientes que alquilaban patinetes eran familias, grupos o particulares, generalmente jóvenes o de mediana edad, que querían probarlo y dar una vuelta por la ciudad. Siguen llegando pero también lo hacen quienes optan por alquileres más largos. "Si lo pruebas te das cuenta de que es muy cómodo", asegura, "además, nosotros tenemos patinetes con muy buena suspensión y más amplios que otros modelos más económicos".



Como otros usuarios, reconoce la conveniencia de que se apruebe una normativa actualizada, que dé seguridad a todos los usuarios y al resto de ciudadanos. Aunque concuerda con gran parte de los aspectos que incluirá la de la DGT, lamenta que se vaya a prohibir el uso del patín por las vías interurbanas. "Creo que podría ser una solución a la movilidad en la zona rural", explica el empresario.



El límite de velocidad a 25 kilómetros por hora y obligaciones como las que tienen los conductores de bicicletas —como no hacer uso de los auriculares o del móvil cuando se conduce uno— le parecen muy necesarias.

Con independencia de la velocidad que pueda alcanzar el patinete, se espera que el decreto estatal limite la velocidad a un máximo de 25 kilómetros por hora, siempre que no se refiera al paso por una zona peatonal. En ese caso, la velocidad máxima se reduce a 10 kilómetros por hora, manteniendo siempre la preferencia.