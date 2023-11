"Creo que la mejor zona para una playa fluvial en Lugo es A Tolda, aunque no la veo necesaria"

El comité científico de la Unesco, en un reciente informe a propósito del proyecto de las piscinas flotantes, critica también el paseo del Miño. Cree que su construcción supuso pérdida de biodiversidad. Lo describe como "un medio artificial de baja naturalidad".

Para quienes no recuerden el Miño antes del parque. ¿Cómo era?

En 1994, la consultora que teníamos en sociedad Enrique López Fernández y yo ganó el concurso de ideas del Concello y los colegios de arquitectos e ingenieros. El Ayuntamiento estaba realizando compras de suelo, desde el puente de la carretera de Santiago hasta A Tolda. En muchos casos eran huertas que estaban llenas de porquería, coches viejos, colchones, ruedas, neveras... Había un plan especial de protección del Miño que ya recogía eliminar todo ese impacto visual. Contrariamente a lo que dice el comité de la Unesco, no existía un hábitat para proteger, excepto la orilla. Y durante las obras se respetó al máximo y no se tocó ni un centímetro de agua, no cayó ni un gramo de tierra al río. En 1999 entregamos la obra y gente del BNG que en su momento estaba en contra, como Marcos Cela, me felicitó y me pidió perdón por el acoso que había recibido. La desnaturalización se produjo en 2005, cuando se hizo la obra del colector general y un camino al lado de la carretera. Ahí sí hubo agresión. Se quitó una pequeña pantalla de vegetación, que aún no había crecido, también unos rodales con plantas aromáticas... Y se construyeron unas casetas.

Esa también era una obra necesaria...

Pero puede existir un cuidado y para mí no lo hubo. Eso el comité no lo tuvo en cuenta y me indigné. Hay que recordar, además, que la zona fue declarada Reserva de la Biosfera en 2002.

¿Con qué idea afrontaron ustedes el proyecto del Miño?

La idea era hacer participar a la ciudadanía de los beneficios del parque fluvial. Se preveía una pasarela, que no es la que está hoy, que unía el campus con el parque, con unos servicios al bajar. No se hizo porque no había presupuesto. Dejamos previsto también una especie de rótula de unión de los parques del Miño y del Rato.

El respecto al medio en el parque del Miño fue exquisito, se desnaturalizó después, con la obra de los colectores

El parque del Miño fue la primera pieza del hoy llamado cinturón verde de Lugo, pero la unión de esos dos parques todavía no se ha realizado. Ahora el Concello tiene un proyecto que, además, contempla otras actuaciones en el parque del Miño, como pasarelas y carril bici. ¿Lo conoce? ¿Qué le parece?

Lo lógico era hacer ese cinturón para hacer participar a Lugo de los beneficios de la ciudad y del río. Cuando se hace la propuesta de unión del Rato y del Miño recuerdo una reunión con gente de la Diputación que decía que los senderos de peatones y bicis deberían ir asfaltados. Yo me opuse. Fui súper exquisito en la protección del medio. Todo lo que se haga debe respetar el medio al máximo. Por eso critiqué la playa fluvial con elementos de plástico flotantes. Es una salvajada medioambientalmente hablando.

¿Cómo cree que debe hacerse?

Habría que estudiarlo detenidamente, pero la mejor zona creo que es la confluencia del Miño y del Rato, pero sin acceder directamente al río, sino con un pequeño canal de derivación para hacer una lámina de agua hacia el interior. Es una zona baja, protegida, con soleamiento natural y despejada de árboles. El rechazo de la Unesco a las piscinas sí lo veo coherente.

Esa es también una pequeña reserva de aves. ¿Podría llegar a ser un problema?

Evidentemente sería una molestia. La incursión humana afecta a la naturaleza. Yo en realidad no veo necesidad de hacer una playa porque la naturaleza no dotó el espacio para tenerla. Y menos unas caldas que hay que calentar.

Dotar a la ciudad de una zona de baño segura parece razonable.

Si es así, analizándolo rápidamente, para mí la mejor zona sería la confluencia del Rato y el Miño. Y si no utilizar las derivación del río de la fábrica de la luz. No habría que hacer obra, simplemente buscar el punto donde instalar la playa. Es cuestión de conversarlo con la Hidrográfica. Cuando hicimos el parque, el trámite duró un año.