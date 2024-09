Carlos Dafonte: "Non vou vender o novo libro porque son comunista"

Hai un cuarto na casa de Carlos Dafonte pechado á luz natural. Garda cinco mil libros, moitos sobre marxismo, e unha chea de esculturas africanas.

Esta obra recolle case cen anos de política galega. Cal é a orixe?

Son case cen anos de política galega, de feitos acontecidos en Galicia e algúns acontecidos fóra que foron impulsados por galegos. Xesús Alonso Montero convocounos a un grupo de persoas no ano 1974 para facer unhas cronoloxías. Cada un colleu un tema. Eu collín a República en Lugo nos anos 30.

Que aconteceu?

Hai uns dez anos atopei as fichas e empecei a estudar os séculos XIX e XX en Galicia. Non me gustaban as ideas de que o galego non loita, emigra, ou de que en Galicia non houbo industrialización. En ningún lugar loitaron tanto os campesiños contra os impostos.

Por que fixo este texto?

Para ter un coñecemento máis amplo do que é Galicia, do que significou a Guerra do 36... Tiña referencias polo meu pai, que era republicano. Quedou tocado polo asasinato de amigos e compañeiros... Era avogado. Defendeu a Líster cando era descoñecido por un tumulto que tivo contra o cura da súa parroquia.

Non vai vender o libro. Por que?

Porque son comunista. Dareillo aos amigos.

A obra chámase Algúns feitos. Remarca o seu materialismo?

Son feitos, como dicir 'esta é a realidade'. Por exemplo, cando se crea o radio do PCE. O radio era un núcleo da organización.

O radio lucense organizou o primeiro mitin do PCG na cidade?

Foi no ano 1977 no pavillón dos deportes, que estaba cheo.

Tiñan tantos simpatizantes como para enchelo ou había moitos curiosos?

Había curiosos e eramos case cincocentos militantes na provincia e cerca de 4.000 en toda Galicia.

Uns cantos deles eran de Soñar. Cando legalizaron o PCE na Semana Santa de 1977 foron celebralo a esa parroquia.

En Soñar había vellos comunistas Fomos con bandeiras do partido e fixémonos fotos.

Recorde os días anteriores.

Xa sabiamos que nos ían legalizar, polo que tiñamos panfletos preparados que repartimos o sábado na manifestación contra a nuclear en Xove. Julio Agrelo Trigo parou no café Roca, de Vilalba, onde estaba Fraga xogando a partida e deulle un. Fraga mirouno de arriba a abaixo e dixo con enfado: "Son ustedes muy eficaces".

Ingreso de Carlos Dafonte no PCE

Cando entrara vostede no PCE?

Fora en abril de 1969, estudando Ciencias Políticas en Madrid. Xa tiña 24 anos daquela. Era un estudante horrible no Bachererato. Nunca compraba os libros de texto, pero ía aprobando. Lía moito. De adolescente lin toda a novela, teatro e poesía de premios Nobel cantos atopei no Círculo das Artes. Tardei en aprobar a reválida. En 1964 fun a Madrid para facer Arquitectura porque quería ser urbanista. Como non conseguía aprobar o primeiro curso, que era moi difícil, fun a Políticas.

Se chega aprobar todo á primeira non tería estado en Madrid no ano posterior ao Maio do 68. Grazas a iso puido entrar en contacto co Partido Comunista.

Pensara en afiliarme en 1968, pero foi a invasión de Checoslovaquia por parte da URSS. O partido condenouna, eu estaba a favor. Despois deime conta de que estaba equivocado. No 69 un policía infiltrado provocou moitas detencións e quixen botar unha man.

Que pensaba o seu pai? Díxollo?

Si, cando volvín para facer a mili en Garabolos. El era secretario de Izquierda Republicana na Coruña. Non lle pareceu mal. Díxome: "Ten moito coidado". Nada máis.

Mantivo a actividade política no servizo militar en Garabolos?

Claro! Coñecía xente do partido. O Primeiro de Maio de 1973 os oficiais mandáronos patrullar toda a noite porque temían que os comunistas fixesen pintadas no cuartel. Eu sabía que non habíamos de facer nada. Estiven por revelarlles que eu era militante para poder ir para a cama.

Que actividade propagandística tiñan, logo?

Sacamos unha revista chamada Democracia Obrera e tamén nos enviaban as pranchas para imprimir Mundo Obrero.

Detenido por repartir Mundo Obrero

Foi detido en Santo Domingo por repartir Mundo Obrero.

Si, pero non pasaba nada. Eran os estertores da ditadura. Detivéronos a catro por presentar o comité do partido en 1976. Caeunos unha multa de 60.000 pesetas a cada un. A xente recaudou a cantidade enseguida. Escribín a Enrique Múgica cando era ministro de Xustiza reclamándolle a cantidade, dixo que estaba nun xulgado, pero nunca nola devolveu.

O PCE díxolles de deixarse deter.

Era para gañar espazos de liberdade.

Montaron a galería Arco da Vella na Rúa da Raíña como sala de arte ou como tapadeira do PCE?

Era unha sala, pero pensamos que mirando as obras de arte poderiamos falar con liberdade.

Sufriron ameazas.

Non, soamente lembro que saía unha vez e atopei na porta un tipo prendendo a mecha dunha caixa de pólvora. Deille unha patada á caixa e mandeina ao portal. El escapou.

Falaba de liberdade. Sendo adolescente tiña pombas mensaxeiras.

Tiña dúas. Levábaas ata Guntín ou á costa, e volvían á casa.

"Ángel López Pérez dábame mandarinas nunha tertulia á que me levaba o meu pai sendo neno"

Foi concelleiro en dúas etapas, entre 1979 e 1983, e entre 1991 e 1999, durante 12 anos. Como leninista é vostede crítico coa política institucional.

Nas primeiras eleccións, en abril de 1979, quedamos fóra por corenta votos. Repetíronse e sacamos dous edís. O alcalde, José Novo Freire, era pasante de Ángel López Pérez. O meu pai estaba nunha tertulia de López Pérez. Levábame sendo un neno. Ángel dábame mandarinas e caramelos, pero aburríame. Agora laméntoo.

Fáleme da etapa dos 90.

Fun díscolo na militancia. Apartábame se había algo que non me gustaba. Estiven ligado a Santiago Carrillo.

Carrillo decepcionouno?

Tiven unha decepción porque dicía cousas que non cumpría.

No 1991 entrou en solitario como edil. No 1995 súmanselle Anselmo Sampedro e Zita Méndez.

Somos tres, pero Sampedro rompe porque Comisións Obreiras dálle o voto a Geluco, aquel cancro que tivo o partido. No 1999 fomos en listas diferentes e non saímos por ir divididos.

Séntese parte da derradeira xeración de comunistas?

Estamos desunidos. Hai que ir ao diálogo e recompoñer porque o capitalismo acaba con todo.

Vai velo?

Non.