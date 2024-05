"Se non veñen os homes dos pobos non temos con quen bailar", afirman asiduas de Frigsa

"A maioría das persoas de Lugo que imos ao baile de Frigsa somos mulleres, se non deixan vir os homes dos pobos non temos con quen bailar", contaba este lunes Ángeles Carreira, a las puertas del Concello. Allí se citaron varias decenas de jubilados para pedir explicaciones a la alcaldesa por las nuevas normas que el Concello puso en marcha este sábado en A Milagrosa, donde se celebran los bailes más exitosos de todos cuantos se ofrecen en los centros sociales de la ciudad como animación sociocultural.

Con el fin de mejorar las condiciones de seguridad de esta actividad y, sobre todo, de "protexela" para los vecinos de Lugo, la concejalía de Benestar Social e Maiores decidió limitar el acceso a personas que están empadronadas en la capital y restringir el aforo a 55. Además, también por una cuestión de seguridad, acotó la zona de baile a uno de los dos lados de la cafetería.

"Isto non é unha discoteca que abre e a onde pode vir calquera", argumentaba el sábado la concejala Olga López Racamonde. Explicaba que la decisión se tomó en base a indicaciones técnicas del personal que organiza y que está al frente de esta actividad. Este considera que hay días en que se junta demasiada gente y que incluso se ponen en riesgo las salidas de emergencia al desplazar mesas hacia ellas para ganar pista de baile.

El problema es que el baile de Frigsa no es un baile cualquiera. La amplitud del espacio, la facilidad para aparcar y el arraigo y la fama que arrastra hacen que cada fin de semana acudan a él vecinos de muchos otros lugares de la provincia, e incluso de otras, que no solo busca bailar sino también socializar. "A xente vén, comparte problemas e solucións, axúdase se está enferma, se ten que tramitar papeis... Convivimos, axudámonos e despois o que quere tamén baila. Vén xente ata das Pontes de García Rodríguez", explica Francisco González, presidente de la asociación María Balteira, de A Piringalla y una de las personas que se reunió con la alcaldesa.

"Isto non é unha batalla, pero temos uns dereitos. Somos unha xeración que sufriu moito, non estamos para ir directamente aos xeriátricos. Temos unha opinión, queremos participar na sociedade e cremos que o procedemento que se levou a cabo non foi adecuado", resumía González a las puertas del Concello tras reunirse brevemente con la alcaldesa, Paula Alvarellos, y con la concejala de Benestar Social e Maiores.

La regidora emplazó a los vecinos a una nueva reunión para escuchar con calma su planteamiento e intentar llegar a un punto de acuerdo. Los cambios cogieron por sorpresa a los asistentes al baile del sábado y causaron tal malestar y revuelo que ya ese día el Concello optó por ser flexible. Este lunes, después de que decenas de afectados se presentaran a primera hora de la mañana en el consistorio para pedir explicaciones, la regidora les informó de que las instrucciones no habían sido bien entendidas y de que está dispuesta a analizar la situación en una nueva reunión. Al término de ese primer encuentro, Alvarellos explicaba a este periódico que se va a estudiar la posibilidad de reconfigurar el espacio de baile y a reconsiderar el resto de aspectos, incluido que puedan volver a él vecinos de fuera de Lugo.

"É aconsellable que os gobernantes practiquen o diálogo e a tolerancia cos gobernados, que sexan prudentes e que se informen, para non dicir mentiras", añadía González. Asegura que no es cierto que, ni siquiera en ocasiones puntuales, acudan jubilados en autobuses, como argumentó el gobierno para justificar la necesidad de controlar el aforo.

El aforo de los bailes de Frigsa

Registro de los asistentes al baile celebrado el sábado. CARLOS CASTRO

Como otros asiduos a estos bailes, González cuestiona que haya un problema de aforo que ponga en riesgo la seguridad de quienes acuden al centro social, por lo que se mostró partidario de analizar la situación y de buscar una solución si se estuviese incumpliendo la ley. Por lo que no pasa, como el resto de vecinos que se concentraron ante el Concello, es por restringir el acceso a personas de otros concellos. "Imos ser tan miserables de poñer un fielato en Ramil ou en Nadela? Hai xente que pasa a semana soa e esta é unha ocasión de encontro. A cidade de Lugo medrou en 30.000 habitantes nas últimas décadas grazas a veciños que viñeron de moitos lugares da provincia. Aquí a xente xúntase con coñecidos da súa xeración, hai relacións afectivas... Somos persoas con dereitos, durmamos en Lugo ou en Friol", sostiene este representante vecinal.

En los mismos términos se expresaban este lunes otros jubilados. Irán a la próxima reunión con el gobierno local con ánimo constructivo y toda la disposición a hablar, pero ninguna a dar marcha atrás en su deseo de que el baile de Frigsa vuelva a ser libre.

Piden más horas y días de baile y servicio de cafetería

Los vecinos tienen otras peticiones en relación al baile de Frigsa, ya que este ha ido recortándose. "Antes tamén había baile os festivos e os días santos", se quejaba este lunes una asidua a Frigsa. "E agora recórtannos unha hora", añadía Ángeles Carreira, otra habitual. La actividad pasó de desarrollarse de las 16.30 a las 20.30 horas y se retrasó el inicio a las 17.00 y se adelantó la finalización a las 20.00.

La cafetería está cerrada desde hace años porque no hay quien la gestione. "Non temos onde comprar unha auga, que polo menos nos poñan unha máquina".