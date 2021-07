"Non se ve o apoio ao rural", critican vecinos privados de los centros cívicos

Para los vecinos de Santa María de Bóveda, el centro de dinamización social era un "espacio de todos". Hacían comidas, reuniones... y tenían servicios como peluquería o gimnasio.

Ahora, 15 meses después de su cierre por la pandemia, reclaman su reapertura. Reivindican que funcionaba como punto de encuentro, ofrecía una alternativa de ocio saludable y se propiciaban encuentros intergeneracionales.

Antes tenían una oferta de actividades amplia y ahora no pueden acceder siquiera al edificio para una reunión juntos, se quejan.

Afirman que tenían un servicio que ahora no tienen: clases de taichi, de gimnasio, campamentos de verano para niños, la posibilidad de leer el periódico... "Non estamos pedindo que constrúan un, senón que a inversión do Concello non sexa perdida".

"Está descuidado, gastouse un diñeiro para rehabilitalo e agora non se coida"

"Ademáis, é unha excusa para que a xente maior non se sinta tan soa nestes tempos de pandemia. Nos sitios urbanos teñen a posibilidade , por que aquí non?", preguntaba este martes una vecina, que decía que se habla de apoyo al rural, pero que no se ve de facto.

MANTENIMIENTO. Otra de las reclamaciones vecinales es el mantenimiento de estos centros. "Está descuidado, gastouse un diñeiro para rehabilitalo e agora non se coida", afirman desde la asociación 8 Lugares.

Los pocos inmuebles que están limpios es por los vecinos, que tomaron la iniciativa y rozaron las malas hierbas que cubrían ventanas, puertas e incluso fachadas, dicen los vecinos, que recibieron este martes el apoyo del PP, que exigió al gobierno que reabra los centros cívicos. Los mismo ocurre en el resto de centros cívicos del rural.

Desde el gobierno local replicaron que estos centros rurales se están usando para el proyecto de ‘Aulas Abertas’ en las parroquias que así lo solicitaron: San Xoán do Campo, Calde, Saa, Santa María de Bóveda, Santa Comba, Pías y O Burgo. También afirman que prepara actividades para el invierno.

Los siete centros de dinamización del rural afectados están en San Xoan de Campo, Calde, Coeses, Saa, Santa María de Bóveda, Santa Comba e Rubiás.