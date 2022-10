Ángel Carracedo: "Non teño feito o meu ADN, nin o penso facer"

A súa brillante carreira como investigador non lle resta tamén categoría humana. Sinxelo, de trato achegado, Ángel Carracedo demostra que se pode ocupar un dos primeiros postos en investigación mundial desde este recuncho do Atlántico.

É vostede catedrático de Medicina Legal e investigador no campo da xenética. Serviron os xenes para descubrir moitos crimes?

Serviron tanto para acusar como tamén para exculpar. A xenética salvou a moita xente de ir ao cárcere e segue salvando.

Despois de tantos anos dedicados ao estudio da xenética en Galicia. Chegou a algunha conclusión para contestar á pregunta, tan galega, "e ti de quen vés sendo"?

Fixéronse moitos traballos sobre xenética da poboación, algún deles relevante. E nestes demostrouse que os galegos nos parecemos xeneticamente moito aos portugueses e tamén que temos un forte compoñente norteafricano. Agora habería que investigar cales son as causas.

Dedicarse á investigación compensa nos tempos de hoxe?

Compensa. No meu caso, como director da Fundación Galega de Medicina Xenómica, faise moita investigación para determinar a causa de problemas como o autismo ou do cancro enfermidades cardiacas. E tanto desde esta faceta como desde a outra, como catedrático de Medicina Legal, o labor de investigador vale a pena porque contribúe á mellora da saúde e á xustiza. Pero fai falta máis investimento e captar e reter talento.

De todos os estudios que fixo, cales lle deron máis satisfacción?

Non podería dicir un. Quizais as investigacións relacionadas cos xenes que teñen que ver co autismo polo seu impacto na clínica. E tamén o descubrimento de marcadores que constitúen as páxinas dos libros de ADN, o que se está a utilizar polas policías e polos forenses de todo o mundo.

Estamos en Galicia á cabeza deste tipo de investigacións?

No campo forense, sen dúbida estamos entre os mellores do mundo. En farmacoxenética e na incidencia dos xenes no cancro, en enfermidades xenéticas e psiquiátricas, estamos subindo no ranking mundial.

Poderíase dicir que a nosa vida vén marcada nunha boa parte pola herdanza xenética?

Digamos que vén marcada nun 50 por cento polos xenes e noutro 50 por cento polo ambiente.

Se puidese cambiar algúns xenes seus, cales cambiaría?

Ningún. Nin tan siquera teño feito o meu ADN e non o penso tampouco facer! Que a bioloxía faga o seu traballo!

A enxeñería xenética será capaz de modificar a especie humana?

Estou en contra desas cousas. Non creo que poidamos facer humanos á carta. Sería un disparate increíble. Só sería admisible por un problema médico. En China a unhas xemelgas quitáronlles un xen para protexelas do sida... O resto debera estar prohibido e a euxenesia paréceme moi mal.

É vostede unha gran figura no mundo da investigación. Realmente pódese investigar desde un recuncho de Galicia sen necesidade de ir ao estranxeiro?

O mundo fíxose agora máis pequeno coa mobilidade e a comunicación que hai. Outra cousa é os recursos e o persoal que haxa, pero agora en Galicia hai xente cunha ilusión extraordinaria.