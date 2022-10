"Non temos espazos para concertos de masas e non son a esencia do San Froilán"

Rematou o San Froilán. Dúrmese mellor cando acaban as festas?

Si, sobre todo vendo como rematou todo estupendamente.

Que foi o que máis lle quitou o sono antes ou durante as festas?

Foron varias cousas, porque o San Froilán levámolo preparando xa dende agosto. O quedaren desertos os caldeiros e as casetas e ter que apurar despois para volver sacalos de novo... Todas esas cuestións técnicas para as que hai uns prazos e implican non perder un día para que todo saia como ten que saír. Unha vez que se dá o pregón é como que xa empeza a rodar todo e empezamos a relaxarnos.

A xente ten a sensación de que os polbeiros chantaxearon o Concello e polo tanto a cidade.

En vista do comportamento que tiveron esa é a sensación. Eu non me vou pronunciar se foi chantaxe ou non, pero si que lograron enfadar moitas persoas porque non entendían, dado que a situación de crise económica aféctalle a todos, que só a viran para eles e non entendaran que ás familias tamén lles custa xuntar os 12 euros para comer unha ración de polbo. Nós así llelo quixemos transmitir e preferimos rebaixar o canon e que non subira o prezo da ración.

Facemos unhas festas para os que poden pagar por un concerto e para os que non e para que todo o mundo teña algo que lle guste"

En certa medida, o Concello entrou a esa ‘chantaxe’.

Bueno, creo que non é o primeiro ano que hai algún tipo de conflito coas casetas. Nós puxemos por diante que o San Froilán saira ben e que houbera as casetas, porque son un atractivo moi importante, sobre todo para a xente que nos visita. Ao mellor nun futuro o que temos que pensar é que haxa un cambio na forma de facer as polbadas do San Froilán. Este ano os hotaleiros creo que quedaron satisfeitos e que as persoas de Lugo tamén tiveron oportunidade de comer polbo aínda que non quixeran ir ás casetas.

Foron moi comentados tamén os elevados prezos das atraccións e os postos de San Froilán. Conviría que o Concello puxera límites?

É unha cuestión moi controvertida porque hai xente que di que o Concello non é quen de marcar os prezos. Si é certo que nas atraccións hai un prezo marcado, que é o que presentan cando optan a instalarse, e no momento en que o cambian hai un incumprimento, por iso temos capacidade para sancionar, porque ademais é inxusto para o resto dos feirantes. Abriuse un expediente, mandouse pechar 24 horas como medida cautelar e cando presenten as alegacións valoraremos que facer.

Canto custaron as festas?

Temos un orzamento de preto dun millón de euros e polos datos que temos non nos pasamos. Temos que facer a valoración dos ingresos que houbo das empresas privadas, a Vicepresidencia da Deputación e a Axencia Galega de Turismo.

Cada ano xorde tamén o debate de se o sector privado, nomeadamente a hostalaría, debería colaborar máis. No anterior mandato, o BNG intentou que así fora e non tivo moito éxito. Desistiron?

Cada vez se suman máis entidades. Este ano colaboraron Leyma, Calfensa, Caixa Rural, Abanca, Candelas, Estrella Galicia e sumouse unha das atraccións [Grand Prix]. Que debería aportar máis xente? Posiblemente. Pero hai que ver unha disposición dunha parte para poder propoñérllelo. A algunhas empresas propuxémosllelo e aceptaron gustosamente, e imos intentar seguir facéndoo así na medida das posibilidades que teñamos.

A oposición ten que dar unha mostra de madurez, e se non pode aportar, que non sexa destrutiva"

Hai clamor pola falta de concertos de tirón, aínda que houbo moitos que encheron as prazas. Por que non os hai?

Isto é un debate que vén de longo e cada San Froilán sae á palestra. Nós seguimos opinando que son unhas festas populares e que temos que ter actividades para que todo o mundo poida asistir. Un concerto no que haxa que pagar a entrada pódese facer en calquera outro momento do ano. E logo, é certo que tampouco temos unha infraestrutura para atraer esas actuacións de masas. E despois temos que facernos tamén unha pregunta: interésanos que sexa un San Froilán de masas onde a xente deixe de vir porque é insoportable andar polas rúas ou interésanos manter ese San Froilán onde hai actividades en distintos espazos para distintos públicos e que as persoas poidan andar con tranquilidade e elixir aquela actividade que máis lles guste.

Non son compatibles os dous conceptos? Ou é que prefiren repartir o presuposto dese xeito?

Efectivamente, queremos conservar esa esencia do San Froilán.

Ata non hai tanto tamén había ese tipo de concertos grandes.

Hai grupos e músicos e bandas que non actúan se non é cobrando entrada. Iso xa é un matiz que moita xente non sabe.

Cre que a xente non pagaría?

Non é igualdade de condicións para toda a veciñanza de Lugo. Irían os que puidesen, pero nós queremos facer unhas festas para os que poden pagar e para os que non. E de aí tamén a idea de levar actividades aos barrios, como o Mago Antón, os pasarrúas… E despois, creo que Lugo tampouco ten, no recinto onde adoitan facerse concertos, espazos grandes.

É Dvicio, que foi un grupo que propuxo o Partido Popular e ata sacou alí unha bandeira de España, afín ao BNG"

O San Froilán tende a espallarse cada vez por máis espazos e iso ten tamén o lado negativo, como que as molestias tamén se expanden. Hai queixas por que non se controla o ruído fóra do feiral.

Hai moitos anos xa que o San Froilán se desenvolve fóra do Parque, porque as circunstancias, as cidades e as persoas cambian. Repartir as actividades dános a posibilidade de facer máis e variadas e que as persoas poidan elixir. O ruído mídese no feiral e os concertos rematan sobre as once e media da noite, entendo que é unha hora bastante prudente.

Que foi o que máis satisfeita a deixou e que faría distinto?

Gustoume moito a ofrenda a Rosalía porque cada vez hai máis mulleres e homes que visten o noso traxe tradicional e iso demostra que nos sentimos orgullosos da nosa cultura. E a oferente fixo unha ofrenda moi, moi fermosa, fixo un papelón. Despois, eu creo que o que máis me sorprendeu quizais foi o concerto de Ariel Rot e Kiko Veneno pola mistura de xeracións que había.

Foi o seu concerto preferido?

Non, eu quédome co de Xabier Díaz porque son unha fan dende hai moito tempo.

Non habería tráfico de influencias...

Non, non, de feito estivo xa hai anos no San Froilán, e eu tamén estiven alí; tamén estivo con Berrogüeto no Gustavo Freire e tamén estiven alí...

É que xa sabe o que se di, que só contratan afíns...

Hai frases feitas. Se tantos afíns temos infravalorámonos como organización política. Gustaríame saber quen é afín porque eu no lle pido o carné a ninguén, pero os de Cs e o PP débeno pedir porque ata saben quen é afín. Son afíns Ariel Rot e Kiko Veneno? A Barcelona Big Blues Band? Dvicio? Que, por certo, foi unha proposta do PP e ata sacou unha bandeira de España alí. A Asociación de Gaiteiros Galegos? Airiños da Febra, que foi Premio Martín Códax da Música? Treixadura é nosa? Os monologuistas que encheron a Mosqueira tamén son nosos? Fraco favor lle fai a oposición ás persoas que traballan na cultura cuestionando se son afíns ou non. Eu creo que a oposición ten que dar unha mostra de madurez e, se non ten que aportar, que non sexa destrutiva.

Que aportar ten pero non se lle deixa, segundo din.

Eu non estou de acordo, outra cousa é como a oposición queira utilizar a comisión de festas. Dende a primeira reunión sempre pedimos que se nos fagan achegas. Hai grupos que o fan e grupos que non. Hai propostas que son irrealizables e que saben cando as propoñen que o son, porque basicamente son as mesmas ano tras ano, por cuestións que mencionaba, prezo, condicións de actuación..., pero todos os anos hai grupos propostos pola oposición. Non temos ningún interese en impoñer as cousas porque as festas patronais son de todos.

Desquitáronse vostede e a súa formación este ano despois do sabor agridoce que supoño que lles deixou a anterior edición, cando foi a alcaldesa quen se puxo á fronte do feiral e capitalizou o San Froilán?

O ano pasado para min primou por riba de todo nas decisións que houbo que tomar a preocupación pola pandemia. Este ano xa non había esa situación afortunadamente. Para min non tivo nada que ver un ano con outro.

E que tería pasado se chovera?

Boa pregunta. Somos conscientes de que unha parte importnate do éxisto é o tempo, pero outros anos que non foi tan bo tamén houbo un San Froilán potente. Teríamos que poñer carpas, sería un pouco máis caro e non se viviría tanto nas rúas, pero tamén estamos afeitos a gozar con choiva e frío.

"Non sei de quen foi o erro de non meter a alcaldesa no programa de festas"

Quedou algo feo deixar a alcaldesa sen saúdo no programa.

Non sei. Quedou feo? Foi un erro que non dependeu de Cultura.



De quen dependeu?

Non o sei.



Se o programa o confecciona e o encarga Cultura...

Eu non me miro nesas menudencias de que vai no programa. Supoño que o persoal de aquí meteu as actividades que nos mandaron e non sei que pasou con esa cuestión.



Foi un erro do persoal, entón?

Do de Cultura non. Aquí non nos chegou.



Nin vostedes o pediron.

O persoal de Cultura dedícase á festa, non a outras cousas.



Fora ou non por iso, a alcaldesa foi metendo a man no San Froilán. Repartiu pulseiras identificativas para os nenos, fotografouse cos feirantes... Sente que quixo apropiarse do seu traballo?

Non, ela é a alcaldesa e ten a capacidade suficiente para actuar.



Hai quen cre que a cidade saca pouco partido á súa presenza na Vicepresidencia e na área de Cultura da Deputación.

Nós sempre opinamos que a Deputación tiña que atender as demandas dos concellos pequenos, e ademais está o Plan Único, que ten un baremo. De todas formas si que colaboramos coa cidade, en actividades que van influír no resto da provincia. Aportamos unha cantidade para o San Froilán, organizamos conxuntamente unha exposición de Fuxan os Ventos que vai haber no Vello Cárcere...



Di que Lugo non ten moitos espazos para concertos grandes. Para cando o novo auditorio?

Creo que está o proxecto dos arranxos en trámite. E non podo dicir máis porque, como ben sabe, non depende de Cultura.



Inaugurarao vostede como concelleira de Cultura?

[Silencio] Eu espero que si.



Neste mandato ou no seguinte?

aberá que agardar a ver que pasa.



Repetirá como concelleira?

Cando na miña organización chegue ese momento valorareino.



Como está sendo a experiencia de gobernar?

Ten a súa parte de responsabilidade, ademais toucounos a pandemia recén chegados e practicamente houbo que inventar todo. Pero compensa sempre que creas no que fas. E a min gústame moito esta área. Teño a oportunidade de tratar con xente moi talentosa.