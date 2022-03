"Non quero nin pensar en perder votos nas municipais, porque eu creo que non se van perder"

Inicia o seu segundo mandato á fronte do PSOE lucense nunha situación moi diferente á de hai catro anos.

Si, daquela era un momento máis convulso organicamente, pero a sensación, xa non só agora no ámbito local, senón en xeral dende o congreso federal de Valencia, é dun espírito de unidade… Pedro Sánchez contaxiounos a necesidade de non ter tantas disputas internas e de ir todos a un independentemente do pensamento de cada un.

Da por cauterizadas as feridas ou cómpre non subestimar a capacidade de dividirse do partido.

Somos un partido moi aberto, moi crítico con nós mesmos e ás veces esa crítica transcende á opinión pública. Sempre xeramos espazos de debate, onde uns estaremos máis a favor dunhas propostas e outras doutras, pero non deixa de ser unha normalidade interna. Tivemos unha situación complicada porque houbo disolucións de executivas, cambios nas presidencias e secretarías xerais,,., xerou moito movemento interno, pero eu creo que non podemos falar de feridas senón de posicionamentos distintos que se foron disolvendo a medida que iamos dialogando e se ían realizando os proxectos internos. Demostrouse o desexo de unidade tanto no proceso provincial como neste, onde tamén se falou, aínda que non se chegou a presentar, dunha candidatura alternativa.

Á nova comisión executiva incorpora persoas que tiveron peso no pasado e que parecía que levaban un tempo algo distanciadas, como poden ser os casos de Sonia Méndez e Luis Álvarez. Hai un regreso á vida orgánica?

Facer listas sempre é moi complicado. Moitas veces os xornalistas preguntades se están enfadados os de vello, pero en realidade mostráronnos o seu apoio sempre. Pepe Orozco chamounos para felicitarnos; Sonia Méndez e Luis Álvarez, que foron uns referentes importantes no seu día, nunca deixaron de colaborar nin organicamente nin cando moitas veces tiras da súa sabiduría ou lles pides consello sobre como afrontar algún reto, tanto orgánico como de xestión. O que pasa é que temos máis visibilidade os que estamos nos gobernos ou nos órganos.

Cambiou tamén a estrutura da executiva, con postos novos.

Por un lado é polo peso político das persoas que están neses postos, como Paula Alvarellos na presidencia. E logo, ter unha portavocía para min é importante, no sentido de que moitas veces na opinión pública non se distingue cando falamos en clave institucional e en clave política ou de partido.

Di que o principal reto é manter a alcaldía, pero canto pesa a responsabilidade de manter tamén a Deputación?

A de Lugo é a agrupación máis grande da provincia. Se baixa en votos non se ten por que perder a Deputación, pero é un peso moi importante. Non quero nin pensar en perder votos, porque eu creo que non se van perder.

Ten dito que nas eleccións municipais importa tanto a ideoloxía como que o candidato "guste, caia ben". O PSOE ten no Bloque un socio e á vez adversario potente, como xa se viu en 2019. E se hai sorpasso?

A candidata máis potente é Lara Méndez, que é a que lidera a transformación do municipio cara a un Lugo cun urbanismo máis amable e unha maior humanización dos espazos, que marcan o modelo de cidade deseñado no mandato pasado. Todos os concelleiros traballan para este cambio. Pero ademais, é a alcaldesa quen tamén deseña a transfomación económica e de industrialización. É dicir, o Lugo do día a día e o Lugo do futuro. A veciñanza iso o está xa a ver.