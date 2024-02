"Non imos renunciar a ningún médico, non se pechará ningún centro de saúde ou PAC"

O conselleiro de Sanidade repasa nesta entrevista algunhas cuestións de actualidade da súa área de traballo.

Miles de persoas saíron á rúa o pasado domingo para reclamar melloras na Sanidade, que conclusións saca desa manifestación?

Por unha banda, máximo respecto ás personas que se manifestan. En todo caso, creo que é unha manifestación claramente politizada por partidos que buscan na sanidade unha maneira de facer política e, ademais, fano mentindo. Escoitei estes días que hai menos pediatras en Galicia que cando gobernaba o PSOE e o BNG. Non é certo: hai exactamente o mesmo número que había no ano 2009 coa diferenza de que hai 30.000 nenos menos. Dise que estamos desmantelando a sanidade cando hai 7.000 profesionais máis sobre unha plantilla de 36.000 que había no 2009 ou que o presuposto é menor, cando hai 1.400 millóns de euros máis. Son datos certos e contrastables. Con mentiras sobre sanidade vaise a moi pocos sitios.

A falta de médico ou pediatra levou a veciños de moitos concellos a mobilizarse. Que lles diría a eses veciños que tardan ás veces máis de dez días en conseguir cita cun médico de Familia ou con problemas de acceso a un pediatra?

Volvo insistir en que non temos menos pediatras agora que hai uns anos, senón os mesmos e menos nenos. O Bloque propiciou plataformas en concellos onde había dous pediatras que estaban de baixa. Saíron á rúa pedindo un pediatra cando o pediatra estaba alí, no concello, pero de baixa, ademais substituído e con citas que se daban no mesmo día. Eu diría que, se teñen un pediatra e está de baixa ou se xubilou e vén outro pediatra atender eses nenos, ou un puericultor, non é a peor das situacións. Respecto á demanda, precisamente na provincia de Lugo temos tido momentos, e agora volve ser un deles, onde unha porcentaxe moi alta das citas danse no mesmo día ou nos dous días seguintes. Non negamos que falten médicos. Levámolo dicindo moito tempo. O Ministerio de Sanidade ten os nosos informes dende 2018. Que pasou dende o 2018 ata agora? Seis anos e seis ministros de Sanidade e ningún deles foi capaz de mover un dedo para que poidamos formar máis médicos. Nós non imos renunciar a ter os médicos que temos nos centros de saúde nin nos PAC nin aos pediatras. Non imos renunciar a ningún, como por certo dicía que había que facer un dos convocantes da manifestación cando era asesor do goberno bipartito, que decía que había que pechar PAC. Nós non estamos por pechar PAC nin centros de saúde. Non temos pechado nin un só centro de saúde e temos incorporado máis de 700 personas na Atención Primaria dende que goberna o Partido Popular. Por tanto, o que lle digo aos pacientes que teñen dificultade de acceso é que somos conscientes do problema e que traballamos arreo, nós e sobre todo os profesionales porque cada vez que un profesional falta, un compañero cobre ese oco.

A consellería ofreceu a médicos de Familia prazas por méritos, sen oposicións, para centros de difícil cobertura e na primeira convocatoria non se cubriron todas, por que pasa iso?

Efectivamente hai sete prazas que quedaron sen cubrir. Somos conscientes de que o que temos que facer é ofrecer as mellores condicións posibles porque hai poucos médicos. Intentamos facelo o máis atractivo posible e cremos que unha praza en propiedade para toda a vida é algo suficientemente atractivo, pero hai profesionais que consideran que non é así ou teñen varias alternativas. A gran ventaxa neste sistema é que unha praza que quede libre porque alguén non a ocupe corre a lista e podemos tirar do seguinte. Isto pasa en moitos procesos.

Como debe afrontar Sanidade as xubilacións inminentes de moitos profesionais?

É tan de sentido común que hai que formar máis precisamente para iso. Penso que aquí de verdade que o gran problema é de número de médicos, non de graduados. Cada ano quedan entre 5.000 e 6.000 graduados que non poden facer o MIR. Nós levamos pedindo que se formen de xeito excepcional durante 4 anos mil médicos de Familia máis. Xa hai 14 comunidades autónomas das 17 que lle están pedindo isto ao ministerio e non son todas do Partido Popular; está o País Vasco, Cataluña, Canarias... é un clamor. Pedimos que os médicos poidan seguir traballando en xubilación activa ata os 72 anos, como fan os xuíces. Temos da orde de 30 ou 40 profesionais que nolo piden, pero o ministerio non o permite e o PSOE e BNG votan en contra.

Cales deberían ser os seguintes pasos para mellorar a atención á saúde mental?

Fixemos un ambicioso plan de saúde mental 2020- 2024 que está dotado cun total de 240 prazas e con 83 millóns de euros adicionais. En base a ese programa constituíronse unidades de infanto-xuvenís en todas as áreas sanitarias, fixéronse unidades de prevención do suicidio en todas as áreas e reforzáronse as unidades de saúde mental. Imos seguir traballando no programa sociosanitario con esas entidades que traballan con nós, concretamente incorporamos tres novos profesionais e puidemos estender este programa a novas residencias chegando agora mesmo a 33. No vindeiro plan de saúde mental traballaremos aínda máis na conexión dos centros de saúde, a través dos psicólogos clínicos, coas unidades de saúde mental. Non cremos que teña que haber psicólogos clínicos nos centros de saúde independentes, sin estar relacionados con unidades de saúde mental.

Cando se acabará de dotar de servizos o CIS e que previsión deben ter os veciños da Milagrosa para dispoñer do seu novo centro?

Hai que destacar o esforzo que se fixo no Centro Integral de Saúde. Creo que é un exemplo para estar orgullosos todos, veciños e Xunta. Agora nos queda seguir traballando na recuperación dos edificios que hai nesa parcela e dende logo seguiremos nesa liña. Seguiremos traballando para poder facer esa reforma na Milagrosa que xa ten un orzamento estimado de 2,5 millóns de euros.

En que fase está?

Estamos precisamente agora redactando o proxecto. Vaise licitar esa obra no segundo trimestre de 2024 para que tamén poidamos adaptar ese centro de saúde. Hai unha parte deses cupos que pasaron ao novo CIS efectivamente por cercanía, pero non imos pechar o centro de saúde da Milagrosa, cousa que supoño que lle sorprenderá e lle molestará algún. Tamén seguiremos mellorando os centros de saúde da cidade investindo máis de 264.000 euros en equipamento que está xa adxudicado. Falo de camillas, retinógrafos, holters, ecógrafos... para a Atención Primaria, que haberá en cada centro de saúde. En definitiva temos unha aposta clara, contundente e rotunda que desmente bulos sobre a aposta da Xunta de Galicia pola Atención Primaria e nomeadamente pola de Lugo.