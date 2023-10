Non hai coma a terra de cada un

A cidade de Lugo perde a metade da poboación cada fin de semana. Non é grave porque o domingo regresa todo o mundo, cos pulmóns renovados, o cerebro despexado e o maleteiro do coche cheo de alimentos saudables. Veñen dos pobos, de visitar a familia, de chuchar a enerxía da terra que os criou e de regar as raíces para que sigan afondando.

Custa atopar na cidade de Lugo alguén que non teña unha casa que visitar nalgún pobo, un parente ao que ir ver, unha horta á que ir buscar un repolo.

A xente do medio rural que aínda sacha a horta fai máis pola alimentación saudable dos lucenses que todas as recomendacións médicas xuntas. Algún chourizo tamén vén no medio das verzas, pero é da casa e eses non fan mal.

Pero o que realmente lle tira a toda esta xente que cada fin de semana percorre quilómetros para chegar ao seu lugar de orixe son os seus, o entorno que para cadaquén é único, a tradición que marcou a súa esencia e a ansia de perpetuar nos seus fillos o cariño que senten por ese recuncho do mundo.

Eva Vázquez, Beatriz Valle, Marta Rodríguez e Alberto Becerra forman parte deses lucenses que peregrinan en canto poden cara o seu santuario particular, onde realizan o ritual de purificación que os renova e enche de folgos.

Paradela

Eva Vázquez criouse en Gondar e, aínda que reside en Lugo, pode dicirse, literalmente, que segue vivindo das terras de Paradela. Non hai estrelas Michelin abondo para calificar a despensa desta muller. "Pode haber unha hecatombe que eu sobrevivo sen saír da casa», bromea, pero xa o demostrou durante a pandemia, un tempo no que non tivo necesidade de pisar un supermercado.

Eva Vázquez aproveita todo o que lle dá a terra para asegurar unha alimentación sa para a súa familia. Os seus pais crían animais de carne e coidan con esmero a horta de Gondar. A filla di que nas tarefas de cultivo só bota unha man, pero implícase de cheo na conservación dos froitos do traballo dos seus pais.

"Envasamos todo e dá para comer todo o ano", comenta. "Dá choio, pero como levamos moito tempo facéndoo está todo controlado e organizado. Temos potas enormes para procesar cantidades grandes e ata unha alemana especial para facer chucrut. Elaborar as conservas leva tempo, pero o que lle dedico a iso non o perdo no supermercado". Asegura que só necesita mercar "peixe e leite do día". Nin sequera compra o pan, porque non o hai mellor ca o que sae do forno de leña da súa casa, elaborado ao xeito tradicional.

Eva Vázquez cultiva en Paradela os alimentos que consume en Lugo durante todo o ano

Apunta, por poñer un exemplo, que este verán envasou 60 quilos de remolacha. Os de tomates nin os dá contado. Xudías, brécol, repolo, coliflor, col lombarda, figos, mazás, uvas... Agora chega a tempada das castañas, as noces, os cogomelos. Eva Vázquez subliña que a terra en Galicia "dá aínda que non a traballes. Pode que non teñas horta, pero árbores sempre hai e dan froita".

Eva Vázquez valora moito a posibilidade de cultivar os seus propios alimentos. "Todo o que hai no supermercado está cheo de pesticidas e procede, como moi cerca, de Marrocos. En Almería hai cultivos de froitas e verduras, pero a maior parte da produción vai para Canadá e para Europa, porque é onde mellor pagan. En España só queda o cinco por cento do que se produce, as froitas e verduras de peor calidade, que se venden máis baratas", explica.

Pero ademais de encher a despensa, Eva Vázquez recorre a Gondar para cargar as pilas coa enerxía máis limpa, a que dá un paseo por un souto ou polos viñedos da ribeira de Paradela.

As Nogais

Desa forza que dá a terra tamén fala Beatriz Valle, outra veciña de Lugo que cada fin de semana marcha a San Pedro de Hermo, a aldea das Nogais que a viu nacer. Alí procura "o contacto coa natureza, a familia, a tranquilidade do rural".

O traballo obrigouna a deixar a casa familiar, pero non conseguiu alonxala dela. "Quero que a miña filla desfrute do que eu tiven de pequena, que se críe como eu me criei. A cidade ofrece outras oportunidades, pero o que te enriquece en valores son as experiencias e, neste sentido, Lugo non me dá todo o que me dá o campo".

Beatriz Valle tamén aproveita a horta familiar para facer provisións e valora o salto cualitativo que isto supón na súa alimentación. "Á miña filla gústalle o caldo, os chourizos, o touciño da casa, o xamón e o leite con castañas. Come o que se comeu sempre na miña casa. Os nenos imitan o que ven", apunta.

Non perde unha ocasión de ir a San Pedro de Hermo. "Aínda que neve no inverno, imos igual. Á nena gústalle e tamén a aproveitamos para xogar", indica, e engade que "non concibo un verán en Lugo. Eu non teño que pensar a onde vou de vacacións".

Beatriz Valle é das Nogais e bota en falta políticas de apoio á dinamización rural

Iso si, lamenta que cada vez quede menos xente nas aldeas. "Hai catro casas habitadas", conta. E achaca a merma poboacional ao desleixo das administracións. "Os políticos falan de revitalizar o rural e de asentar poboación, pero á hora da verdade non invisten niso. Os servizos dos pobos non son os mesmos ca na capital e en moitos lugares nin hai conexión a internet que permita teletraballar. Así non hai xeito de que alguén decida ir vivir alí".

En termos de dinamización económica, critica que nin sequera se exploten os valores naturais como é debido. "As rutas de sendeirismo están abandonadas, sen sinalización, e non hai alternativas de ocio, culturais ou deportivas. Todo o tes que facer pola túa conta", explica.

E pon un exemplo claro da decadencia do medio rural. "No núcleo urbano máis próximo ao meu pobo só pechan negocios, non hai onde comer e o único que abriu nos últimos anos foi un tanatorio e un centro de maiores. Ese é o camiño que levamos", lamenta.

Sober

Marta Rodríguez valora especialmente o tipo de actividades lúdicas e culturais que Eva Vázquez bota en falta. Ela é de Sober e cústalle pasar máis dunha semana sen pisar a Ribeira Sacra. "Vivín seis anos en Madrid e ata viña desde alí cada 15 días", lembra. Agora está máis preto, en Lugo, e non perde unha ocasión. "De nena fun moi feliz en Sober, xogando ao aire libre, e fixen moi bos amigos que aínda conservo. Quero transmirtirlle iso á miña filla e que ela cree os seus propios vínculos, para que sempre teña un motivo polo que ir, aínda que non sexa comigo", comenta.

Marta Rodríguez non deixou de visitar Sober nin cando vivía en Madrid

Marta Rodríguez destaca a actividade cultural que ten Sober. "Arredor da música, do teatro, das propostas para nenos", apunta. Pero asegura que non lle fai falta moita iniciativa pública porque o seu grupo de amigos sempre atopa algo que facer. "Aquí sempre hai algún plan, aínda que só sexa unha ruta polos miradores ou unha merenda", afirma.

Na súa opinión, os vínculos que se crean no rural son diferentes ca os da cidade. "En Sober teño amigos desde nena. Xuntámonos cada verán, na Semana Santa, algunhas fins de semana... Eu son moi sociable, pero na cidade eses lazos son máis difíciles de establecer. Levo oito anos vivindo no mesmo edificio en Lugo e non teño relación persoal cos veciños. Iso é o que me gustaría que tivera a miña filla en Sober".

Becerreá

E realmente os vínculos coa xente, xa sexan familia ou veciños, é o que máis tira da terra. Alberto Becerra confirma esa percepción. É de Becerreá e vive en Lugo.

Aproveita as fins de semana para volver á casa dos seus pais e reunirse coa familia. "A miña irmá e os meus sobriños tamén van, xuntámonos alí", comenta. E desfruta especialmente dos paseos cos nenos polo monte. "Eles pásano moi ben alí ao aire libre, axudan na horta..."

A casa paterna de Alberto Becerra é lugar de encontro familiar durante a fin de semana

Esa horta que os pais de Alberto Becerra traballan facilítalle a vida durante a semana. "Traio patacas, ovos... Non teño que comprar verduras e tampouco mel", apunta.

O seu pai ten colmeas e ocúpase do coidado das abellas. Alberto Becerra confesa que non se achega a elas. "Axudo a extraer o mel cando o meu pai saca os panais, pero lonxe das abellas", explica.

Onde si bota unha man cando é necesario é na horta, pero realmente a ponte que Alberto Becerra tende entre Lugo e Becerreá é para desfrutar da familia, dun día tranquilo e dun entorno que, igual que para Beatriz Valle, Eva Vázquez e Marta Rodríguez, sempre acubillará as súas raíces máis fondas.