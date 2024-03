Oliva Rodeiro, 50 anos vendendo na Praza: "Non foi por necesidade, gústame traballar!"

Non foron nin 10, nin 20 senón case 50 os anos que Oliva Rodeiro Rodríguez —agora, con 85— leva indo todos os martes e os venres a vender a verdura que ela produce á praza de abastos de Lugo. Máis de media vida de estar alí a pé firme, con máis frío que calor, desde as sete da mañá ata a unha da tarde. Unha constancia que foi distinguida polo Concello no último Día da Muller.

Cantos anos hai que vende na Praza de Abastos de Lugo as verduras que vostede produce na horta?

Hai case 50 anos que o levo facendo e aquí sigo, de momento.

Vai tamén ás feiras?

Nada máis vou que a de Rábade porque teño ceboliño para botar e en Lugo véndese pouco.

Como lle deu por empezar a vender a verdura da súa horta na praza de abastos?

Vivo no barrio da Abella, en Lugo, pero hai anos comprei unha leira en Orbazai, a 2 quilómetros da casa, porque quería ter unha horta e, ao ter de sobra, decidín vendela na Praza. Así foi.

Que verdura lle dá máis diñeiro?

A de inverno: os nabos, as acelgas, as espinacas, o repolo... No verán a xente está de vacacións e xa non vén!

Compensa economicamente facer este traballo?

[Risas]. Si, algo faise. Se non, non iría tantos anos!

Hai máis mulleres ca homes vendendo verdura na Praza?

Homes tamén hai algún pero a maioría somos mulleres. Pero os homes van máis á Praza de Abastos con coles e repolos.

Adoitan ir sempre os mesmos, non? Supoño que xa serán como da familia...

Coñecémonos xa de toda a vida. A maioría das mulleres son máis novas ca min pero levan tamén tempo vindo á Praza. Somos case da familia, si.

Pásase moito frío na parte de abaixo da Praza de Abastos?

Agora xa non porque hai calefacción pero os primeiros anos si que chegamos a pasar moito frío. No inverno sobre todo.

Cantas horas está alí?

Chego ás sete da mañá e voume á unha da tarde. Así sempre.

Érguese moi cedo...

Si, hai que deixar as cousas feitas do día anterior.

E quen vai comprar á Praza ás sete da mañá?

Agora vén menos xente pero hai anos viñan, a esa hora, os que teñen tendas pequenas. Cada vez hai menos destas tendas porque a xente vai ao cómodo e compra nos supermercados grandes.

Cal é mellor sitio para vender: a Praza de Abastos ou o mercado de Quiroga Ballesteros?

Todos son bos. Eu sempre estiven na parte de abaixo da Praza de Abastos. Ao mercado, nunca cheguei a ir.

Facer isto vénlle de familia ou foi porque vostede o decidiu?

Son a única da familia que fago isto! Non o fixen por necesidade senón unicamente porque me gusta traballar!

E ten relevo agora, aos 85 anos?

Non, miña filla é farmacéutica e non vai facer isto. E eu estou acabando xa...

Tamén foi emigrante en Suíza. Onde pasou máis traballos na emigración ou na Praza?

Botei nove anos en Suíza. Alí traballei nunha fábrica, nun hospital, limpando vidros... Duro é traballar aquí na leira. Alí en Suíza traballaba dentro e non pasaba frío. A xente era tamén estupenda!