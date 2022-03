"Non as fagas, non as temas", decía el exalcalde José López Orozco cuando la situación empezaba a ponerse fea por las investigaciones judiciales del Concello de Lugo, que acabaron acorralándolo hasta que tuvo que renunciar al bastón de mando ganado por quinta vez.

Aunque con mucha más lentitud de la que Orozco y cualquiera desearía, la Justicia fue archivando una a una la decena larga de imputaciones que tenía a cuestas. "A longa noite de pedra", frase con la que él mismo acuñó el proceso vivido, llegó a su fin, pero el coste político y personal que le supuso solo él lo conoce. Y eso que, incluso en los peores momentos, gozó del cariño de muchos ciudadanos, incapaces de creer que un alcalde desprendido, nada ostentoso y que no acumuló patrimonio, como probó la investigación de sus cuentas y de su familia, se hubiera metido dinero en el bolsillo.

El final de la carrera de Orozco va, a su pesar, unido a la figura del que fue su mano derecha, el edil Francisco Fernández Liñares, que ya tiene condenas firmes a raíz de una época en el Concello que no todo era transparente. "Eu non sabía nada do que facía, non sabía nada2, repitió el exalcalde durante años. El juez calcula que, solo por el contrato de la Ora, la trama de la que Liñares formaba parte, junto a representantes de la empresa Vendex y el ordenanza Javier Reguera, obtuvo un beneficio ilícito de 13,6 millones de euros. El concepto de responsabilidad política no está recogido en el Código Penal y habría que preguntarse si existe como tal para alguien que resulta absuelto hasta diez veces. Quien fue una de las grandes figuras de la política lucense en la democracia, e incluso fuera de las fronteras locales, no pudo ver cumplida aquella frase que pronunciaba en octubre de 2012, un mes después de que Liñares entrara en prisión. Cuando el rumor de que iba a dimitir circulaba por todo Lugo, decía: "Puxéronme os lucenses cos seus votos e quitaranme os lucenses cos seus votos".

Orozco tuvo que renunciar a la alcaldía por los votos que los ciudadanos dieron al BNG, Lugonovo y Ace-EU, que hicieron valer la palabra dada en campaña de que no iban a permitir que siguiera al frente de la ciudad una persona con una decena de imputaciones. ¿Hubieran procedido de igual forma esas formaciones políticas hoy sabido lo sabido? Alguna ya no existe y, para coraje de Orozco, el BNG gobierna con la socialista Lara Méndez.

La política de Cervo, que venía de la Vicepresidencia de la Diputación, asumió la alcaldía cuando nada estaba preparado para eso. Tuvo que hacerse cargo de la herencia de Orozco, con sus aciertos y sus errores. La oposición lo acusaba de falta de gestión, de estar más ocupado en leer los sumarios de las macrocausas que de atender al Concello, por lo que importantes proyectos se paralizaron y algunos sectores de la plantilla se volvieran ingobernables.

Esas prácticas judicializadas también tuvieron y tienen coste para los ciudadanos. El primero, el del beneficio ilícito que obtuvieron los encausados. A los 13,6 millones de la Ora hay que añadir los todavía no sumados del contrato de la grúa. Pero además, Orozco y los funcionarios que quedaron libres tendrán derecho a reclamar al Concello los gastos que les ocasionó la defensa judicial, como prevé la ley. De haber sido condenados, el dinero tendría que salir de su bolsillo. Aunque durante el procedimiento hay que adelantar el dinero y pasar esas facturas no suele ser posible. No es infrecuente que acaben asumiéndolas los partidos políticos, que también se nutren de fondos públicos.

Y hay una consecuencia más, y no precisamente menor. Las macrocausas provocaron que, durante mucho tiempo, los funcionarios se inhibieran en el ejercicio de sus funciones por temor a acabar de nuevo en la Justicia. La gestión municipal se resintió enormemente y aún hoy hay recelos. De ese estigma también es bastante culpable la jueza, que abrió una causa general y que metió el miedo en el cuerpo a todos los empleados públicos.

Ayer, todo eran gestos de apoyo y consideración por parte de sus compañeros de partido, con el actual secretario general del PSdeG en la provincia y presidente de la Diputación, José Tomé, a la cabeza. Orozco celebró que "como un castillo de naipes fueran cayendo todas las investigaciones" que pesaban sobre su persona y asegura sentirse "con total libertad y alivio". "Estoy muy satisfecho no solo por mí sino por mi familia, por mis amigos y por todos aquellos que confiaron siempre en mi inocencia", sentenció sin hacer más referencias al pasado.

Orozco volvió este viernes al Concello, a la presentación del libro sobre su admirado Ángel López Pérez, con el que seguramente comparte el haber sido uno de los alcaldes más populares y queridos de Lugo.