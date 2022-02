O grupo municipal gaña peso no consello local. É un movemento para engrenar as municipais?

Incrementouse o número de membros do consello e todos os que entraron novos non están no goberno, e foi unha forma de que non se desequilibrara o consello, que ten entidade propia, non é unha apéndice do goberno, senón o órgano de decisión do BNG.

Cantos militantes hai en Lugo?

Somos 184 na localidade e 403 na comarca, aos que sumamos 44 e 63 simpatizantes rexistrados, respectivamente. A tendencia é claramente ascendente. Ademais, a organización está crecendo tamén con xente que non pode ou non quere —aínda pesa moito iso de non te metas en política— asumir un compromiso militante.

Está habendo, ou prevé que haxa, regresos de xente que no seu día deixou o BNG e que, nalgún caso, se foi a outro proxecto político?

Para moita xente, o BNG é a casa do nacionalismo, e algunha, despois de proxectos que quedaron diluídos ou que se esgotaron, está atenta ao que podemos ofrecerlle. Hai xente que se achega, traballa, participa, pero para quen é moi visible publicamente, ás veces tamén é complicado. Dende logo non imos confluír, absorber ou facer unha Opa sobre outra marca electoral. Sempre fomos a casa do nacionalismo e estamos dispostos a recibir a quen queira vir.

Deséxano? Ou compensa a tranquilidade coa que viven agora?

Non é unha novidade esa dicotomía entre nacionalismo de esquerda, que nos fai querer confiar noutras forzas do estado para colaborar, e outra banda que asumiu que a autoorganización é máis importante. En Amio era o debate. Pero é unha falsa dicotomía. Viuse o resultado desa alternativa confederal. Se a xente vén tendo claro, e creo que agora mesmo si o pode ter claro, que o único que pedimos é quererlle ao país, e crer en que somos capaces de facer cousas, non vai haber problema por recibila. Pero cando falamos de ensanchar a base social non só nos referimos a xente que xa estivo na casa, senón a outra que pode ser que nunca lle votara ao BNG. No PP hai moita xente que lle quere e que cre no país. Hai moita xente á que lle pode gustar unha cidade cun tráfico máis calmado, contor- Felipe Rivas, na terraza do centro social Uxío Novoneyra. nas escolares seguras, máis zonas peonís... É o que ofrecemos.

Ve posible captar voto do PP?

Non é disparatado. Seguramente non sexa ese o noso maior esforzo, pero refírome a que non nos autolimitamos cando facemos unha proposta, non a facemos para os nosos. Vese coas do tren, moitas delas facilmente executables. Estou seguro que moita xente que firma é votante do PP. Seguramente podemos ter votantes do PP nas locais que despois noutros ámbitos non lle vota ao BNG, como sucede en Pontevedra.

En 2019 houbo moita oferta na esquerda. Que prevé para 2023?

Creo que o taboleiro se asentou moito, pero seguro que algunha plataforma electoral aparece, outra cousa é que sexa seria e teña forza para ter representación.

Cun PSOE máis forte, igual non é fácil manter os cinco edís.

Agora temos a posibilidade de demostrar que cando gobernamos podemos facer cousas. Creo que desmentimos moitos mitos, igual somos radicais, pero non perigosos, e podemos gobernar unha cidade. Temos que facer o mellor traballo que poidamos e demostrarlle á xente que votarnos é proveitoso. Eu non me preocuparía por mirar como está o resto.

O BNG presume de estar nun bo momento, pero ten militancia esixente. Que lle di do goberno?

Temos sorte, porque os pequenos erros que puidemos ter acéptanos como normais cando se toman decisións, e as suxestións, como as que fixeron sobre os buses, sempre son moi construtivas.