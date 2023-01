Sara González Grandío: "Non me dá o día para facer o que maquino!"

A Sariña viviu a súa infancia rodeada de agullas e fíos. A súa avoa foi xastra e a súa nai tamén cosía, pero ela decidiu facerse educadora social. Despois duns anos, deulle por coller a máquina de coser e gustoulle o oficio. Agora vende os seus deseños baixo a marca A Sariña Maquinando.

Cal é o nome que aparece no DNI da Sariña?

Son Sara González Grandío, pero púxenme, como marca, A Sariña Maquinando porque son A Sariña e porque non me paraba a cabeza e dicían de min: "Xa estás maquinando" ou "Para de maquinar!", cando xa estaban fartos. De aí saiu A Sariña Maquinando.

E maquina tanto como din?

Maquino bastante, máis do que podo facer moitas veces! Non me dan as horas do día para facer tanto como maquino!

Que fai unha educadora social metida a costureira?

Eu son pandeireteira e vin a necesidade de facer unha funda para a pandeireta que me fixese tamén de bolso. Despois, fun facendo outras cousas: fundas para tabletas ou para libros, bolsos... Primeiro, para familiares e amigos e, desde hai un ano, xa en serio. Empecei a ir a feiras, inscribinme en Artesanía de Galicia, saquei a Carta de Artesá... e aquí estou.

Foille fácil recuperar o oficio da súa avoa, xastra?

Miña avoa era xastra, non modista, sempre mo recalca. Ten 90 e pico anos e ela facía, na súa época, traxes de chaqueta e pantalón para homes e para mulleres, cando estas case non se atrevían a poñelos. Polo tanto, foi das primeiras en Lugo en facer traxes para mulleres. Na casa, sempre había fío e algo que coser. Miña nai tamén cose e a min sempre me gustaron as manualidades.

Quen lle aprendeu?

Apunteime a unha academia de costura, na que todas eramos mulleres menos os profes, que eran homes. Todas elas eran de mediana idade e eu era a máis nova, pero aprendín moito alí con todos eles e descubrín que me gustaba moito coser.

Vostede é educadora social. Traballou tamén como tal?

Estiven traballando de educadora social con colectivos de enfermos de alzhéimer, discapacitados e persoas maiores.

Podémola volver ver como educadora social ou é este un camiño sen retorno?

Non, aínda sigo traballando unhas horas como educadora social nunha empresa de servizos sociais en Monforte pero, quizais, agora mesmo teña máis peso a artesanía na miña vida que a educación social.

Relacionando unha cousa coa outra… pódese facer educación social cunha máquina de coser?

Si, encantaríame facer un obradoiro de inserción social e desenvolvemento cultural a través da costura e que estes proxectos estivesen enfocados cara a sostibilidade utilizando retais e materiais biodegradables.

Que descubriu coa costura que non descubrise antes?

Moita vida, tranquilidade e ilusión. Normalmente, traballo por encargo pero cando vou ás feiras, levo un tute de costura!

Non se lle fan duras as feiras?

Non, gústanme moito. É un reforzo positivo. Gústame atender a xente e explicarlle como fago o meu traballo. As aportacións da xente fanme pensar en novos deseños. Agora tamén comezo a vender por internet.