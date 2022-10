Guido Álvarez: "Non bebo alcohol nin tomo azucre"

Guido Álvarez ten que andar aínda que non queira. É guía turístico e cada día percorre unha media de oito quilómetros a pé. Faino con gusto, desfruta da profesión e de compartir cos seus acompañantes curiosidades que pasan desapercibidas, ese xeito de mirar que converte un paseo rutinario nunha experiencia interesante.

"A miña actividade profesional axúdame a manter o hábito de camiñar e na casa fago exercicios de estiramento, pilates", comenta. Pero o deporte que sempre lle gustou foi o baloncesto. "Entre os oito e os 30 anos xoguei en varios equipos. Anexa, Estudiantes, Sagrado Corazón, Fingoi, Brigantium, Río Miño, Cómic e despois xoguei no Amicale Laïque Côte-Chaude en Francia e no PKF Titans Stuttgart en Alemaña. Agora non formo parte de ningún equipo, só xogo pachangas cos amigos e algún torneo de verán", conta.

Pero os hábitos saudables de Guido Álvarez van máis aló do deporte. "Non bebo alcohol, nunca fumei e desde xuño deixei os doces. Non tomo azucre. Só o que ten a froita e o que levan os alimentos", comenta.

Explica que non lle gusta falar de dietas, "senón de hábitos saudables" e por ese motivo decidiu prescindir do azucre. "Para tomar esta decisión tiven dúas influencias. Primeiro, o meu pai, que non o toma nunca desde hai moito tempo, e por outro, Manu Chao, que sempre di que o azucre é a maior droga que existe".

As consecuencias desta decisión axiña se notan. "Baixei varios quilos e sinto que o organismo funciona mellor. E non boto nada de menos o azucre, a froita dáme a dose necesaria. Mentalmente é sinxelo, é un hábito fácil de asimilar", apunta.

Guido Álvarez entende o coidado persoal como "algo integral. Para sentirse ben hai que comer de xeito saudable e facer deporte, pero tamén coidar as relacións sociais, cultivar a mente, osixenarse en contacto coa natureza. Non chega con atender unha categoría. Hai que manter o equilibrio entre todo e non obsesionarse".