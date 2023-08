O presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, José Antonio Quiroga Díaz, só ten unha palabra na boca para explicar o proxecto fallido de restaurar o caneiro de Acea de Olga este verán: bloqueo. A tardanza da Xunta en dar a autorización para as obras —o xoves desta mesma semana— impide que estas poidan rematar antes do inicio do desove das troitas e de que haxa crecentes.

Quedará outra vez sen arranxar o caneiro de Acea de Olga?

Si. É unha mágoa porque esta é unha obra moi demandada polos lucenses, polos clubs de piragüismo e tamén porque a rotura do caneiro está producindo erosión na ribeira dereita do río, o que deu lugar a unha escolleira xunto ao colexio, e tamén porque incrementa a lámina de auga xunto a ponte romana. Ademais, o caneiro é un elemento patrimonial, que forma parte do río e que hai que restaurar. Pero o que houbo foi un bloqueo da Xunta, unha falta de interese por esta obra que levou a que a autorización chegase tarde e non se poida facer a obra este ano. Xa o ano pasado o intentamos e foi imposible tamén!

Por que non se atreven a facer estes traballos agora?

Ningún dos técnicos da Confederación nin da empresa concesionaria das obras, Tragsa, respaldan meterse agora no río despois de ter presentada a solicitude o 11 de maio. Se o fixésemos, empezaríamos o día 7 [mañá], como moi cedo, e os traballos durarían tres meses. Ou sexa, que nos iriamos a novembro e faise imposible estar no río ata esas datas. Por varias razóns: empeza a freza (desove) da troita, o que supón unha normativa estrita da Xunta, e tamén porque os caudais aumentan polas chuvias de outubro. Estes últimos días, por exemplo, o Miño leva en Lugo 4,40 metros cúbicos de auga por segundo mentres que a media histórica, a finais de outubro, vén sendo de 19 metros cúbicos por segundo. Nada que ver.

Polo tanto, nada.

Non. Non se pode entrar no río se este ten o caudal elevado. Iso é dun risco extremo non asumible por nós. Ademais, os condicionantes da autorización son rigorosos e ríxidos: hai que marcar o 50 por cento dos exemplares de mexillóns que haxa no tramo do caneiro —que son 7.500— e reinstalalos noutra parte do río de forma individualizada para facerlles un seguimento durante cinco anos. E todo iso dixo a empresa que levaría entre cinco e seis semanas. Co cal, ademais, ata finais de setembro non podería empezar a obra. Os traballos deberían estar rematados a 30 de setembro para evitar as chuvias e as crecidas que poida haber en outubro. A Confederación presentou en tempo e forma a solicitude e isto é, por parte da Xunta, un quedar ben pero sen querer solucionar o problema e bloqueando a obra.

O caso é que a autorización da Xunta ten validez só ata o 30 de setembro. O ano que vén terán que pedila de novo.

Si, volveremos a intentalo o ano que vén. A ver se pode estar a autorización da Xunta lista a finais de xuño. Será a terceira vez que a pidamos xa.

"Empezar agora a obra sería dun risco extremo porque en novembro o río ten un caudal elevado"

Non se reparará o caneiro pero tampouco haberá, un ano máis, praia fluvial. Está por pensar que a Xunta ten algo contra o Miño ao seu paso por Lugo?

A praia fluvial compételle ao Concello e terá que contestar esta institución sobre este tema pero no caso de caneiro, está claro que si houbo bloqueo.

Esta semana presentou a rehabilitación do antigo restaurante O Muíño como centro de divulgación para a USC. Era un proxecto do que falou xa hai uns anos. Como tardou tanto en poñerse en marcha?

Houbo un longo proceso de contacto coa USC ata que se chegou a un acordo sobre o modelo de uso e restauración que se quería facer. De aquí a finais de setembro, unha comisión mixta afinará como vai ser a obra e para últimos de ano contamos con licitar o proxecto e telo rematado en 2025.

Cando haberá un plan de recuperación dos muíños apoiado pola Confederación e, quizais, a Xunta?

Os muíños respondían a un tipo de sociedade, entre os séculos XVIII e XX, que vivía cunha economía de autosubsistencia. Hoxe perderon as súas funcións e reparalos todos non ten sentido. Nas concas do Miño e Sil hai algo máis de 4.000 muíños... Como se repararían e para que? E quen se ocuparía do seu mantemento?

"Non se pode falar de seca este ano, nin tampouco de alerta"

Outra instalación á beira do río en Lugo que se poderían musealizar é a Fábrica da Luz. Ten algo que dicir a Confederación Hidrográfica?

De cara ao final deste mes, haberá máis datos. Estase analizando agora a proposta do Concello, pero non podo adiantar máis.

Remataron xa os rifirrafes entre a Confederación e o Club Fluvial?

Os rifirrafes foron por parte do Club Fluvial. A Confederación ten que aplicar unha legalidade sobre as augas e agora unha sentenza paroulle os pés ás bravuconadas da directiva e, máis concretamente, do presidente. A Xustiza púxoos no seu sitio. A día de hoxe, está aberto o procedemento de concesión de utilización dunha hectárea de dominio público hidráulico por vinte anos e só hai un peticionario, que é o Club Fluvial. A Confederación fíxolle un requerimento para que aclarase algúns aspectos do proxecto que presentou para a concesión desa parte da ribeira e ver se cumpren coa Lei de Augas e co dereito a servidume. Na segunda quincena deste mes, sairá a exposición pública o proxecto e poderán opinar os cidadáns.

"Reparar todos os muíños non tería sentido. Na conca do Miño e Sil hai máis de 4.000... E para que se restaurarían?"

Como anda a seca este ano?

Non se pode falar de seca este ano. O nivel dos encoros está nun 67,18 por cento e a media histórica é dun 68,45 por cento. É certo que os caudais están un 22 por cento por debaixo da media pero non hai seca nin alerta. O ano pasado, por estas datas, había doce concellos con falta de abastecemento de auga. Iso non quere dicir que non haxa que estar atentos e que non haxa que facer un uso responsable da auga porque choveu moito no outono e no inverno, pero pouco na primavera.