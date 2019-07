Os nomes das rúas teñen explicación

RÚA CENTOLA, Vagalume, Papo Rubio, Avutarda, do Cuco... O rueiro lucense está repleto de nomes curiosos coma estes. Pero, quen decide os nomes das rúas?

No Concello de Lugo existe a comisión do rueiro, que é a que se encarga de xestionar e decidir que nomes son os máis adecuados para as novas rúas. Adolfo de Abel Vilela é historiador e asesor desta comisión. El asegura que "hai uns criterios establecidos á hora de decidir que nomes se lles poñen ás rúas, pero durante moitos anos non se levou un control e iso fai que poida haber unha rúa con nome de río na Piringalla e outra nas Gándaras, cando os nomes da mesma temática, por dicilo dalgún xeito, deberían estar todos xuntos na mesma zona".

En cambio, nos últimos anos si que se está levando un control. Mostra disto é que nas rúas que rodean o Hospital Universitaro Lucus Augusti usáronse nomes de persoas relacionadas co mundo da sanidade como o Doutor Ulises Romero ou a comadrona Alicia Vila.

De Abel Vilela asegura que o primeiro requisito para que se nomee unha rúa co nome dunha persoa é que esa persoa xa non estea viva. Porén, esta primeira norma non sempre se cumpre, xa que se fixeron algunhas excepcións e hai rúas dedicadas a persoas vivas, como a Rúa Ramos Misioné, que leva o nome do piragüista olímpico lucense ou a Avenida da Infanta Elena, duquesa de Lugo.

Calquera cidadán ou colectivo lucense pode enviar propostas para nomear as rúas da cidade, sempre e cando a iniciativa estea xustificada e se explique por que esa persoa foi importante para a cidade de Lugo. Actualmente, existe unha lista de propostas feitas pola cidadanía na que se inclúen nomes como Fuxan os Ventos (grupo musical), Lois Pereiro (escritor), José Afonso (compositor) ou Arcadio Romero (pintor).

Calquera cidadán ou colectivo pode enviar propostas para nomear as rúas da cidade, sempre e cando estea xustificada

IGUALDADE. De Abel destaca tamén que "ultimamente estase intentando buscar nomes de mulleres que foron importantes para a historia co fin de axudar a darlles visibilidade". A pesar desta iniciativa, os nomes de mulleres seguen sendo unha minoría no rueiro lucense, no que segue habendo máis rúas dedicadas á árbores, animais e ríos, que a mulleres.

Na última gran incorporación, que se produxo no 2014, incluíronse catro nomes de mulleres: María Barbeito (pedagoga), Olimpia Valencia López (médica), Isabel de Zelanda y Gómez (enfermeira) e Concepción Saiz Otero (pedagoga), e tamén se escolleu o 8 de Maio como nome para unha das rúas que hai xunto ao cuartel de Garabolos. Pero é que nesta mesma incorporación tamén se incluiron máis de vinte nomes de homes, polo que a paridade aínda está lonxe de ser real.

Só unha vintena de rúas de Lugo levan nome de muller fronte a máis de 160 que levan nome de home. Outro dato tristemente curioso é que destas 20 só unha destas rúas está dentro de murallas, a soldadeira María Balteira.

RÚAS POLÉMICAS. A pesar de que o nome de rúas como Camiño Real ou a Ronda das Fontiñas levan moitos anos cambiados, aínda hai moita xente que se refire a elas como o 18 de Xullo e Avenida de Carrero Blanco (respectivamente), que foi o nome destas rúas durante o franquismo. A aprobación da Lei de Memoria Histórica tamén conlevou en 2015 o cambio doutros nomes de rúas adicadas a persoeiros da dictadura como o Tenente Coronel Teijeiro, o Comandante Manso ou Carlos Azcárraga.

A Avenida de Ramón Ferreiro é un dos últimos vestixios que quedan na cidade de Lugo do réxime franquista. Isto débese a un informe realizado pola secretaría do Concello no 2015 no que se concluíu que, pola súa traxectoria profesional e pola súa contribución á cidade, Ramón Ferreiro non estaría afectado por esta lei a pesar de ter ocupado un posto político na etapa franquista.

Propostas fallidas: de Reimundo de Borgoña a Manuel Fraga

No 2017, o BNG propuxo retomar o plan para cambiar o nome á Avenida Ramón Ferreiro e as opcións eran Reimundo de Borgoña, figura fundamental para a repoboación de Galicia, e Irmandades de Fala.



Rúa Manuel Fraga

No 2015, o PP propuxo renomear a Rúa Ramón Montenegro co nome do expresidente da Xunta, e a pesar do apoio do entón rexedor José López Orozco, a proposta non callou.