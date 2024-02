Os pais de Pontón: "O que nós queriamos, claro está, é que ela fora a presidenta"

A noite electoral viviuse con especial intensidade na casa familiar da parroquia de Chorente, no municipio de Sarria, que viu nacer e medrar á candidata nacionalista. Alí, no mesmo lugar no que Ana Pontón quixo arrancar hai días a campaña a estas eleccións autonómicas -reivindicando as súas raíces, o orgullo de pertencer ao rural e os valores que lle inculcaron dende nena naquela cociña-, seus pais (Luis e Aurita) seguiron por televisión o reconto de votos acompañados do resto da familia máis próxima e, segundo confesan, con certo nerviosismo por todo o que estaba en xogo.

"Nós queriamos que gañara, pero non puido ser. O que nós queriamos, claro está, é que ela fora a presidenta", comentaba onte Luis nunha conversa telefónica, cos resultados aínda moi recentes e convencido de que Ana Pontón exercería un bo papel ao fronte do Goberno galego. Así o expresaran xa naquel encontro cos medios o día 2 de febreiro, no arranque dunha intensa campaña, no que súa nai Aurita definiu a candidata do BNG como "unha gran política e unha gran persoa coas mans libres e limpas".

Malia que o resultado electoral non foi suficiente para levar a Ana Pontón ata a presidencia da Xunta de Galicia, seus pais son tamén conscientes de que as urnas deparáronlle "un bo éxito" á candidatura nacionalista que encabezaba súa filla e que rompeu teitos na cita do pasado domingo.

"Subiu de 19 a 25. Son seis escanos máis e para o BNG é moito", valoraba onte Luis, ao tempo que analizaba a perda de deputados por parte do PSOE e os apoios que captou o proxecto nacionalista e que lle deron o mellor resultado da sús historia, tanto en escanos como en porcentaxe e votos.

Agradecemento

Unha vez rematada a noite, pero aínda en plena efervescencia tras un día moi intenso, Ana Pontón non quixo deixar pasar a ocasión de enviar unha mensaxe moi especial a seus pais, aqueles que lle ensinaron "a compartir e cooperar a base do día a día" e tamén a importancia do esforzo e do traballo.

Así, na súa comparecencia ante os medios de comunicación, arroupada por outros membros do BNG, para valorar en directo os resultados que arroxaron as urnas este 18-F dedicou un agradecemento a Luis e Aurita.

"Quería darlles as grazas. Sei que Aurita, sobre todo, estaba hoxe un pouco nerviosa. Estaba dende a casa nun momento no que quería máis, igual que queriamos miles de persoas neste país", dixo Ana Pontón no seu discurso, que rematou agradecendo aos seus proxenitores "por apoiarme e facerme ser a persoa que son", unhas palabras recibidas con emoción na cociña de Chorente.