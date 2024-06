Noemí Rodríguez: "Nuestro objetivo es tener presencia en 2027 en Portugal, Italia y Francia"

Esta empresaria se describe como una mujer "poco convencional" porque cuenta que ha sustituido "la estabilidad profesional por la libertad de poder decidir mi futuro y cumplir con mis aspiraciones profesionales".

Se formó en Humanidades, trabajó en dos administraciones locales en Lugo y en 2011 inició su andadura en la empresa privada. Tras una primera iniciativa, Inteligencia Visual, en 2019 echaba a andar Himikode Tech, una empresa digital que desarrolla soluciones tecnológicas basadas en datos e inteligencia artificial para la industria alimentaria que vende a través del canal horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías).

¿Qué recorrido tiene Himikode?

Nuestro objetivo es trabajar en cuatro países de aquí a 2027, España, Portugal, Italia y Francia. Es un objetivo ambicioso, por eso están a punto de entrar fondos de inversión de capital riesgo. Para ese año prevemos multiplicar por 12 nuestro volumen de negocio y duplicar la plantilla, 12 puestos de trabajo directos y más de 30 indirectos. Ahora mismo la solución está implantada a nivel nacional. Tenemos en torno a 500 puntos de venta ya monitorizados.

¿A qué se dedica la empresa?

Estamos introduciendo en el mercado HKoffee, una innovadora solución que transforma las máquinas expreso y molinos en dispositivos inteligentes conectados para que la industria del café obtenga información valiosa de lo que ocurre con su producto. Esta información le permite aumentar su eficacia y rentabilidad, reducir costes, garantizar una mayor calidad y consistencia en cada taza y ofrecer un mejor servicio a sus clientes hosteleros, para que el consumidor saboree siempre el mejor café.

¿Cómo es posible?

Un tostador de café que tiene 20.000 o 30.000 equipamientos distribuidos por todo el territorio a través de una aplicación puede tener el control en tiempo real de dónde están, si están funcionando óptimamente, si están produciendo lo que necesitan, los kilos de café que consumen, si la calidad de cada taza elaborada está dentro de los parámetros fijados… Nosotros les ayudamos a extender la vida útil para la que está programado ese equipamiento,

¿Cómo?

Identificando mediante alertas y mantenimiento preventivo cuando va a tener un repuesto que hay que cambiar. Entonces, el tostador puede adecuar bien sus estructuras, optimizar bien sus recursos... Reducimos en más de un 35% todas las posibles paradas inoperantes de un equipamiento en una cafetería.

¿Esa solución está dirigida solo al sector del café?

Nuestra punta de lanza es el café, pero toda la conceptualización de nuestra solución a nivel técnico, de procedimiento, de entrada a mercado... es para toda la industria alimentaria que opera en el canal horeca.

¿Por qué han empezado por el café?

Porque el café es el producto que más transformación requiere en el punto de venta. Hemos desarrollado una innovadora solución que es muy modular y ya estamos escalando a neveras, grifos de cerveza, exprimidores..., lo que nos permite entrar a todo lo que ocurre detrás de la barra del bar. La I+D+i nos pueda permitir la escalabilidad a otros verticales alimentarios. Por un lado, ya hemos validado y testado producto, ya tenemos cuatro tostadores de café que están implantando esta solución a sus clientes hosteleros. Por otro lado, estamos trabajando con un centro tecnológico gallego, Gradiant, y con dos navarros, el Centro Nacional de Tecnología de los Alimentos y el AIN. Con el primero trabajamos en un sistema de securización de los datos de la industria alimentaria, que va a implicar un cambio y un salto cualitativo en esa materia. Y con los otros dos en una sensórica universal que nos va a permitir de una manera muy ágil poder sensorizar cualquier acción que ocurre dentro de la barra del bar.

¿La industria apuesta por la digitalización, que es precisa para mejorar su competitividad?

La industria alimentaria ha hecho un esfuerzo muy grande por digitalizarse, pero no tenía control sobre lo que ocurría en el punto de venta, que es donde más comprometida está la reputación de su marca. Nosotros le proveemos del sistema y de la solución para tener visión en el final de su cadena de valor, en el bar.

Trabajan con inteligencia artificial. Existe un debate sobre sus bondades e inconvenientes. ¿De qué lado se posiciona?

Es una buena herramienta, una oportunidad y, por supuesto, un cambio de paradigma, como cuando llegó internet. La apertura de información y de conocimiento que hay a partir de internet es brutal, pero al mismo tiempo puede ser una amenaza. En la mano del hombre y de la mujer está utilizarla de manera constructiva.

Nacieron en las vísperas de la pandemia, ¿cómo les afectó?

Cuando íbamos a colocar nuestros primeros pilotos, en esa semana cerraron el canal horeca. Nos generó mucho desconcierto y tuvimos un desierto importante porque nuestros potenciales clientes tenían cierres de más del 65% de los puntos de venta. La preocupación no era evolucionar o automatizar y ser más eficientes, era no morir. Decidimos recoger velas y estuvimos trabajando en analizar cómo evolucionaba el sector. Lo mejor que hicimos fue tomar la decisión de no virar hacia otro vertical. Decidimos mantenernos ahí y lo que hicimos fue mucho trabajo de laboratorio, de conceptualización, de prototipo, de pruebas... Como emprendedores, lo convertimos en una oportunidad.

“Intentamos captar talento técnico y en femenino”

¿Cómo se encuentra en un sector tan masculinizado?

Hasta ahora ha sido completamente masculinizado. Recuerdo cuando en esta startup al principio teníamos que ir a pitchear —presentar el proyecto tecnológico— para ser elegible en la aceleradora Business Factory Food yo era la única mujer entre unos 30 proyectos. Hace una semana en Vigo en la sala de inversiones presentamos dentro del vertical de alimentación cinco proyectos y dos éramos mujeres. Con humildad lo digo, puedo servir como referente para otras mujeres que como yo tienen la capacidad o la oportunidad de poder liderar proyectos tecnológicos y las animó porque está ahí para todos. Hacemos un esfuerzo especial para poder captar ese talento en femenino. Estamos comprometidos con todos los centros de formación técnicos de la ciudad, pues somos asiduos del Politécnico, As Mercedes..., los apoyamos con charlas de difusión, no solo para alumnos sino también para sensibilizar al profesorado, en temas como por ejemplo inteligencia artificial. Hay mucha posibilidad de trabajar. Las empresas que nos dedicamos a esto necesitamos talento. Ahora hay más oferta que demanda de talento técnico.

Acaba de ser reconocida como una de las mujeres líderes del ecosistema empresarial, ¿qué supone?

He sido seleccionada para figurar en la 'Guía de mujeres líderes del ecosistema empresarial', un listado de los perfiles de las mujeres más influyentes en el ecosistema español. Su elaboración está coordinada por WITH (anteriormente conocida como Women in Tech Spain) con el apoyo de Enisa. La guía nació para de hacer más visible la figura de la emprendedora e impulsar un sector que necesita todo el talento posible en igualdad de condiciones. Persigue convertirse en la base para que todo el ecosistema sea capaz de identificar a mujeres influyentes, expertas en sus sectores y áreas de conocimiento y con proyectos de alto valor con los que estén realizando un impacto en el emprendimiento español. Es un auténtico honor figurar en esta guía, ya que supone un reconocimiento a mi trayectoria profesional en la que la innovación y la visibilización de los nuevos modelos de liderazgo han sido un aspecto clave.