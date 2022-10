Una noche para vibrar... ¡con mil estilos!

Ana Fabiola López Rodríguez, más conocida por su nombre artístico Anni B Sweet (Málaga, 1987), ha irrumpido en el panorama musical nacional como cantautora. Seguida especialmente entre el público más joven, es reconocida por su estilo suave y melancólico, y por escribir sus letras principalmente en inglés. Su música fluctúa entre la acústica, el folk, el indie folk, el indie pop, la neopsicodelia y el pop psicodélico.

De vocación temprana, lleva desde los siete años componiendo música, aunque hasta los 21 no debutó sobre los escenarios. Tras trasladarse a Madrid para estudiar arquitectura, empezó a cantar en los Open Mics de los pequeños clubes de la capital, animada por amigos que habían podido escucharla anteriormente. Grabó su primera maqueta con Javier Doria (The Melocotons) y con Brian Hunt (Templeton y ¡Half Foot Outside!), consiguiendo el primer premio del concurso de maquetas de la revista Mondo Sonoro. A finales del 2021, se alía con el grupo Los Estanques para grabar el disco Burbuja cómoda y elefante inesperado, con el que ahora llegan a Lugo. Desde las 21.00 horas actuarán en la Praza Santa María, en el San Froilán.

Joe Crepúsculo | 23.00 Praza Santa María

Es un cantautor español procedente de Sant Joan Despí (Barcelona). Tras licenciarse en Filosofía, empezó a formar parte de bandas de diversos estilos, desde el surf al rock, pasando por el punk y la electrónica. Junto a Daniel Granados y Vincent Leone, creó el grupo Tarántula, con el que tocó por toda España. Actualmente, se define como "trovador tecno", es decir, "poeta lírico de la música disco, impulsado por el ritmo y el deseo".

Edgar Bao | 21.00 Horta do Seminario

Este joven lucense, que se dio a conocer de niño en el programa televisivo La voz kids, no ha dejado de trabajar en su objetivo: hacerse un hueco en el panorama musical nacional. Su tesón le ha llevado a actuar en distintos lugares de España. En los últimos años ha publicado los sencillos Tu vida en la mía, Azar, A un paseo de tu amor y Millas, en los que demuestra su interés por las letras románticas, inspiradas en las canciones de autores como Pablo Alborán. En su repertorio mezcla el pop con toques flamencos y copla.